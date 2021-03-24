Під час пандемії українська медицина справляється з надзвичайними навантаженнями. Ускладнює їх ще й те, що з роботи йде персонал. За словами гендиректора Дніпропетровської клінічної обласної лікарні імені Мечникова Сергія Риженка, ще до спалаху COVID-19 з медзакладу пішли з 15 лікарів та більше ніж 200 медсестер.

Про це Риженко розповів в інтерв'ю. Гендиректор наголошує, що для 2,5 тисячі персоналу лікарні, це – неабияка втрата. Найбільше бракує саме операційних медсестер.

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За кордоном зі старту пропонують 700 євро

Я старався у ній (проблемі – 24 канал) розібратись, питав: "Чому ти їдеш? Ти тут – зірка, заслужена людина, тебе усі знають". "А в мене донька закінчує. І у мене нема можливості придбати їй випускну сукню. Я хочу, щоб вона вступала, вчилась". І їм зі старту пропонували 700 євро,

– пояснив Риженко.

Харчування та проживання українським медикам за кордоном теж оплачували. Лікар додає, що рекрутингова компанія розташувалась прямо через дорогу від медзакладу. При чому від медперсоналу навіть не вимагають знання англійської мови. Здебільшого у Польщу, Чехію, Німеччину та Британію виїжджали молоді люди – віком до 40 років.

В Україні медсестра отримує 6 тисяч гривень

Риженко наголошує, в Україні медсестра в середньому отримує 6 тисяч гривень.

Правильний хід був зроблений з цими потрійними окладами. Бо я напевно знаю, що більшість COVID-хворих були б без нагляду, якби людям не дали оплату,

– зауважив Риженко.

Медсестра, яка працює з коронавірусними пацієнтами, таким чином, отримує вже більше – 15 – 17 тисяч гривень. А от оперуючому хірургу, каже Риженко, дістається лише з 10 – це максимум, який може офіційно заробити людина.

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"Якщо завідувач, доктор наук, кандидат – трохи більше, до 15 тисяч. А початківці – усього 6 – 7", – поділився гендиректор лікарні.

Держава повинна розставити правильні акценти щодо оплати

Риженко наголошує, поки не буде державних акцентів щодо гідної оплати медикам, то лікарі продовжуватимуть дозволяти собі "брати і коньяк, і будуть радіти сотні гривень, яку запхають до кишені".

Важливо! Дніпропетровська клінічна обласна лікарня імені Мечникова, в тому числі рятує життя пораненим на Донбасі українським захисникам. Також у медзакладі приймають і хворих на коронавірус.