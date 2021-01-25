Тут існує дискримінаційний момент, – Степанов про COVID-паспорти
Із запровадженням COVID-паспортів в Україні існує проблема. Річ у тім, що є люди, яким протипоказана вакцинація. Відтак вони не зможуть отримати документ.
Що каже Степанов
Імунний паспорт не позбавить від всіх проблем. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
До теми За якої умови в українців з'являться "COVID-паспорти": у Раді розповіли деталі
Степанов зауважив, що у світі існує міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Такі документи використовували при вакцинації від жовтої лихоманки. Тож очільник МОЗ не виключив, що щось подібне можуть застосовувати знову.
Але знову ж таки — для чого і яким способом це використовуватиметься. Ми повинні не забувати, що у нас є категорія громадян, яких вакцинувати не можливо за медичними показниками, це алергічні реакції...Тут існує дискримінаційний момент,
– наголосив міністр.
Степанов додав, що, ймовірно, якщо людина матиме документ про вакцинацію, то зможе не відбувати самоізоляцію і не здавати тест у подорожах.
Що відомо про COVID-паспорти
- Про запровадження документа, який підтверджуватиме вакцинацію від коронавірусу, вже оголосили низка країн. Зокрема, COVID-паспорти хочуть ввести в Угорщині, Польщі, Великій Британії.
- Паспорт нібито повинен надати низку переваг при подорожах за кордон.
- Раніше Степанов говорив, що в Україні теж можуть з'явитись такі документи. За його словами, українці матимуть такі ж підтвердження про щеплення, як і європейці.
- Натомість головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняв, що COVID-паспорти з'являться в Україні, якщо цього вимагатиме Євросоюз при перетині кордону.
Поділитися новиною