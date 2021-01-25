Із запровадженням COVID-паспортів в Україні існує проблема. Річ у тім, що є люди, яким протипоказана вакцинація. Відтак вони не зможуть отримати документ.

Що каже Степанов

Імунний паспорт не позбавить від всіх проблем. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Степанов зауважив, що у світі існує міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Такі документи використовували при вакцинації від жовтої лихоманки. Тож очільник МОЗ не виключив, що щось подібне можуть застосовувати знову.

Але знову ж таки — для чого і яким способом це використовуватиметься. Ми повинні не забувати, що у нас є категорія громадян, яких вакцинувати не можливо за медичними показниками, це алергічні реакції...Тут існує дискримінаційний момент,

– наголосив міністр.

Степанов додав, що, ймовірно, якщо людина матиме документ про вакцинацію, то зможе не відбувати самоізоляцію і не здавати тест у подорожах.

Що відомо про COVID-паспорти