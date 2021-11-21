Симптоми хвороби – млявість, кашель, відсутність апетиту, проблеми з травленням. Адміністрація зоопарку запевняє, що відвідувачі підхопити коронавірус від тварин не можуть.

Варто знати Справжня небезпека: чи може домашня тварина заразити людину COVID-19

Коронавірус у зоопарку Нідерландів: захворіли леви та горили

У зоопарку Diergaarde Blijdorp (Роттердам, Нідерланди) інфікувалися коронавірусом 5 левів та 7 горил. Тварин перевірили, коли у них з’явилися симптоми, схожі на грип.

  • Мовиться про млявість, відсутність апетиту, легкий кашель.
  • Також у деяких горил були проблеми зі шлунком.

Наразі тварин помістили у карантин. А проте адміністрація зоопарку запевняє, що:

  • Відвідувачі у будь-якому випадку не були у небезпеці – інфікуватися від тварин коронавірусом вони не могли.
  • Адже тварини перебувають у закритих вольєрах і не контактують із людьми.

Водночас як саме заразилися тварини, пояснити адміністрація не може.

  • Припускають хіба, що джерелом був хтось із працівників зоопарку, який хворів без симптомів.
  • Хоча всі вони дотримуються вимоги безпечної дистанції, носять захисні маски та миють руки.

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