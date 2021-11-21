Тварини в карантині: у зоопарку в Нідерландах коронавірусом заразилися горили та леви

У Нідерландах у місті Роттердам у місцевому зоопарку Diergaarde Blijdorp кілька тварин захворіли на COVID-19. Мовиться про 5 левів та 7 горил.

Симптоми хвороби – млявість, кашель, відсутність апетиту, проблеми з травленням. Адміністрація зоопарку запевняє, що відвідувачі підхопити коронавірус від тварин не можуть.

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Коронавірус у зоопарку Нідерландів: захворіли леви та горили

У зоопарку Diergaarde Blijdorp (Роттердам, Нідерланди) інфікувалися коронавірусом 5 левів та 7 горил. Тварин перевірили, коли у них з’явилися симптоми, схожі на грип.

Мовиться про млявість, відсутність апетиту, легкий кашель.

Також у деяких горил були проблеми зі шлунком.

Наразі тварин помістили у карантин. А проте адміністрація зоопарку запевняє, що:

Відвідувачі у будь-якому випадку не були у небезпеці – інфікуватися від тварин коронавірусом вони не могли.

Адже тварини перебувають у закритих вольєрах і не контактують із людьми.

Водночас як саме заразилися тварини, пояснити адміністрація не може.

Припускають хіба, що джерелом був хтось із працівників зоопарку, який хворів без симптомів.

Хоча всі вони дотримуються вимоги безпечної дистанції, носять захисні маски та миють руки.

відвідувачі зоопарків у Нідерландах повинні мати при собі сертифікат про вакцинацію або довідку про одужання від COVID-19 чи негативний тест на коронавірус.

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