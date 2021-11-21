Тварини в карантині: у зоопарку в Нідерландах коронавірусом заразилися горили та леви
21 листопада 2021 , 04:50Читать новость на русском
Джерело:NOS
У Нідерландах у місті Роттердам у місцевому зоопарку Diergaarde Blijdorp кілька тварин захворіли на COVID-19. Мовиться про 5 левів та 7 горил.
Симптоми хвороби – млявість, кашель, відсутність апетиту, проблеми з травленням. Адміністрація зоопарку запевняє, що відвідувачі підхопити коронавірус від тварин не можуть.
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Коронавірус у зоопарку Нідерландів: захворіли леви та горили
У зоопарку Diergaarde Blijdorp (Роттердам, Нідерланди) інфікувалися коронавірусом 5 левів та 7 горил. Тварин перевірили, коли у них з’явилися симптоми, схожі на грип.
- Мовиться про млявість, відсутність апетиту, легкий кашель.
- Також у деяких горил були проблеми зі шлунком.
Наразі тварин помістили у карантин. А проте адміністрація зоопарку запевняє, що:
- Відвідувачі у будь-якому випадку не були у небезпеці – інфікуватися від тварин коронавірусом вони не могли.
- Адже тварини перебувають у закритих вольєрах і не контактують із людьми.
Водночас як саме заразилися тварини, пояснити адміністрація не може.
- Припускають хіба, що джерелом був хтось із працівників зоопарку, який хворів без симптомів.
- Хоча всі вони дотримуються вимоги безпечної дистанції, носять захисні маски та миють руки.
Також нагадаємо, що:
- У зоопарку Лінкольна у США 3 снігові барси померли від коронавірусу.
- А у Денвері коронавірус виявили у 2 гієн, хоча ці тварини стійкі навіть до сказу і чумки.