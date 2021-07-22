Тяга до солодкого та соціальна ізоляція: 6 звичок, які провокують депресію

Депресія – це не просто напад нудьги. З цього стану не можна просто так вирватися. Втім, деякі щоденні дії можуть призвести до цієї недуги.

Іноді людина потрапляє в так звані пастки, вони не завжди у всіх однакові. Тому обов'язково варто навчитися розпізнавати найпоширеніші з них і уникати.

Важливо Чи насправді біг допомагає побороти депресію: відповідь психолога

Ментальні пастки, які заважають побороти депресію

1. Соціальне відчуження

Людині, яка страждає депресією, легко стати ізольованою від соціуму. Відсторонення від інших людей, навіть від кращих друзів і сім'ї – результат почуття смутку, безнадійності, сорому, втоми й апатії.

Фахівці радять, якщо ви турбуєтеся про кохану людину, яка замикається в собі вже тривалий час – запросіть її в гості, намагайтеся вивести її з дому, разом займайтеся улюбленими справами.

2. Постійні тривожні роздуми

Основним компонентом депресії є постійні роздуми про втрати й невдачі. Вони змушують почуватися гірше. Як наслідок – людина у всьому себе звинувачує та відчуває сором.

Якщо ви постійно очікуєте негативного результату – взагалі перестаєте пробувати, щось нове. Це прискорить вашу депресію й посилить її.



Тривожні думки – один із тригерів депресії / Фото Pexels

Як це виправити? Спробуйте відволіктися на щось цікавіше, наприклад, почитайте книжку або прогуляйтесь із друзями. Пам'ятайте, що ви можете контролювати набагато більше ніж думаєте.

3. Запивати алкоголем

Люди в депресії часто зловживають алкоголем, наркотиками чи іншими "бустерами", щоби сховатися від своїх проблем. Але так ситуація тільки погіршується.

Якщо ви помітили, що стали пити алкоголь набагато більше звичайного, поговоріть зі своїм лікарем або терапевтом. Крім того, алкоголь може впливати на дію антидепресантів і інших ліків.

4. Нерегулярні тренування

Якщо раніше часто ходили в спортзал, а потім відмовились від будь-яких фізичних навантажень – це може сигналізувати про те, що у вашому житті щось не так. Те ж саме і з іншими заняттями, які вам колись подобалися.

Втім, вправи під час психічних розладів можуть надати надзвичайно сильну терапевтичну дію. Вправи мають потужний антидепресивний ефект.

Спробуйте знайти того, кому ви можете довіряти, щоби він допоміг вам знову почати тренування.

Увага 7 найбільш розповсюджених видів депресій

5. Пристрасть до солодкого

Коли ви відчуваєте себе пригніченим, ви можете відчувати тягу до солодкого або шкідливої їжі.

Для того, щоби запобігти пригніченість після "цукрової ейфорії", уникайте надмірного вживання солодкого. Вибирайте для свого раціону здорову їжу.

6. Почуття провини

Сприймати все на свій рахунок або покладати провину на себе без будь-якої логічної причини – ще один тривожний сигнал.

Щоби цього хоч трохи позбутися, спробуйте проаналізувати ситуацію зі сторони. Це допоможе зрозуміти, що результат не прямо залежав від вас.

Ці поради – не стовідсотковий метод лікування депресії. Втім, вони можуть допомогти розпізнати перші її ознаки. Якщо вас турбує стан вашого здоров'я – зверніться до лікаря.