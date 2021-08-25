Вчені з Китаю та США простежили, як 730 інфікованих SARS-CoV-2 заражали коронавірусом інших людей в період з січня по серпень 2020 року. Дослідники відстежили 8852 близьких контактів цих людей, відвідали їх і перевірили чи захворіли ті на COVID-19.

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Вони детально опитали учасників дослідження, склали історію контактів з урахуванням часу та того, на якій стадії хвороби перебували пацієнти в цей час.

Коли ризик зараження найвищий

Найбільшим ризик зараження був при контакті з інфікованою людиною в період, починаючи з 2 днів до початку появи у нього симптомів до 3 днів після їхньої появи. Найнебезпечнішим в цьому відношенні був день початку хвороби ризик зараження був на 30% вищий середнього. Найменший ризик був за 5 – 6 днів до початку появи симптомів у нульового пацієнта.

Від яких обставин залежить важкість коронавірусу

Вірогідність зараження при контакті з нульовими пацієнтами, у яких розвинувся COVID-19 з симптомами, була більше, ніж при контакті з безсимптомними. Він виявився вищим на 300% у разі легкої форми хвороби та на 330% при помірній важкості.

Чим важче протікав COVID-19 у нульового пацієнта, тим рідше заражені люди переносили хворобу безсимптомно. З іншого боку, ознаки захворювання рідше розвивалися у людей, які отримали вірус від людей без симптомів.

У висновках дослідження вчені написали, що обставини інфікування можуть впливати на те, як буде протікати COVID-19 у зараженої людини.