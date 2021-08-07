Тяжкохворе немовля із сепсисом на вертольоті терміново привезли в "Охматдит" – фото, відео

Національна поліція за допомогою свого вертольота допомогла транспортувати 6-місячного хлопчика з Рівного до лікарні "Охматдит" у Києві. Там його чекали медики.

Малюку потрібна була термінова операція. У хлопчика діагноз – сепсис і двосторонній бактеріальний розлад легень.

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Врятувати життя дитині

Лікарі розповіли, що врятувати малюка можна тільки в "Охматдиті", але попередили: при транспортуванні машиною шанси вижити у дитини мінімальні. Тож у четвер, 5 серпня, поліцейський вертоліт екстрено перевіз 6-місячного Давида з Рівного до Києва.

Медичний реанімобіль екстреної медичної допомоги в Рівному супроводили до аеропорту співробітники патрульної поліції. У столицю дитину доправили за півтори години і відвезли у реанімацію.



Дитина потребувала операції

У якому стані немовля

Хлопчик Давид перебуває на апараті ШВЛ у важкому стані. Лікарі кажуть, що він стабільний.

Малюк потребував операції, тож прийняли рішення транспортувати його в столицю для кращого лікування.



Немовля з Рівного транспортували до столиці



Піврічний малюк важко хворіє / Фото МОЗ

Історія матері дитини

У мами немовляти історія дуже трагічна. Її двоє дітей, на жаль, померли від рідкісної хвороби – первинного імунодефіциту. Тож, вона не могла втратити третю. Місцеві лікарі розповіли їй, що врятувати малюка можна тільки в "Охматдиті", але це потрібно зробити терміново.

Мама хлопчика змогла додзвонитися в Міністерство охорони здоров'я. Так вдалося організувати транспортування вертольотом дитини до Києва. Тепер у малюка з'явився шанс, а медична авіація, яка тільки зароджується в Україні, врятувала ще одне життя

Важливо! Медики відзначають, що цей рейс став можливим тільки завдяки спільній співпраці декількох міністерств і наполегливості як медиків з Рівного, так і батьків дитини.

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