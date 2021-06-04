Тютюнові компанії обманом заробляли на коронавірусі

Наукові статті, які стверджували, що курці з меншою ймовірністю захворіють на COVID-19, дискредитовані через зв'язок з тютюновою промисловістю.

У перші місяці пандемії поширювалася інформація про позитивну роль куріння. Автори декількох досліджень стверджували, що у нього є захисний ефект проти коронавірусу SARS-CoV-2. Журналістське розслідування показало, що в авторів найгучніших з досліджень були зв'язку з тютюновою індустрією, які вони не вказали при публікації робіт.

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Перше дослідження про користь куріння

Вперше про можливе захисну дію нікотину широко заговорили на початку квітня 2020 роки після публікації двох французьких досліджень (це були чернетки, не опубліковані в наукових журналах). Журналісти виявили, що лабораторія Жана-П'єра Шанжьо, співавтора одного з цих досліджень, в 1990-х роках отримувала гранти від Ради з дослідження тютюну, мета якого - фінансування досліджень, які зароджують сумніви в шкоді куріння. Сам Шанжьо запевняє, що відтоді не отримував «тютюнових» грошей.

Друге дослідження про користь куріння

В кінці квітня в журналі Toxicology Reports з'явилася публікація про "тютюнову теорію". Її сформулював грецький вчений Константінос Фарсалінос. Він був першим вченим, який опублікував препринт про можливу захисну роль нікотину проти коронавірусу.

Пізніше він виступав з доповідями на Глобальному тютюновому і нікотиновому форумі, де був в одній експертній групі з науковим директором British American Tobacco.

Співавтор Фарсаліноса в статті в Toxicology Reports Константінос Поулас (Konstantinos Poulas) працював в лабораторії, яка отримувала фінансування від Nobacco, лідера ринку електронних сигарет в Греції, дистриб'ютора British American Tobacco.

Раніше Поулас отримував гроші за дослідження для організації Foundation for a Smoke Free World, заснованої Philip Morris Internationa.

І Поулас, і Фарсалінос протягом декількох років активно публікували статті про корисні ефекти електронних сигарет. Обидва заперечують отримання коштів від компанії Nobacco за статті про COVID-19.

Великі гроші

Foundation for a Smoke Free World вклала в розвиток нікотинової гіпотези великі кошти. Тільки в червні 2020 року вона встановила грант в 900 000 фунтів стерлінгів на дослідження "для кращого розуміння зв'язку між курінням і використанням нікотину з COVID-19".