Наукові статті, які стверджували, що курці з меншою ймовірністю захворіють на COVID-19, дискредитовані через зв'язок з тютюновою промисловістю.
У перші місяці пандемії поширювалася інформація про позитивну роль куріння. Автори декількох досліджень стверджували, що у нього є захисний ефект проти коронавірусу SARS-CoV-2. Журналістське розслідування показало, що в авторів найгучніших з досліджень були зв'язку з тютюновою індустрією, які вони не вказали при публікації робіт.
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Перше дослідження про користь куріння
Вперше про можливе захисну дію нікотину широко заговорили на початку квітня 2020 роки після публікації двох французьких досліджень (це були чернетки, не опубліковані в наукових журналах). Журналісти виявили, що лабораторія Жана-П'єра Шанжьо, співавтора одного з цих досліджень, в 1990-х роках отримувала гранти від Ради з дослідження тютюну, мета якого - фінансування досліджень, які зароджують сумніви в шкоді куріння. Сам Шанжьо запевняє, що відтоді не отримував «тютюнових» грошей.
Друге дослідження про користь куріння
В кінці квітня в журналі Toxicology Reports з'явилася публікація про "тютюнову теорію". Її сформулював грецький вчений Константінос Фарсалінос. Він був першим вченим, який опублікував препринт про можливу захисну роль нікотину проти коронавірусу.
- Пізніше він виступав з доповідями на Глобальному тютюновому і нікотиновому форумі, де був в одній експертній групі з науковим директором British American Tobacco.
- Співавтор Фарсаліноса в статті в Toxicology Reports Константінос Поулас (Konstantinos Poulas) працював в лабораторії, яка отримувала фінансування від Nobacco, лідера ринку електронних сигарет в Греції, дистриб'ютора British American Tobacco.
- Раніше Поулас отримував гроші за дослідження для організації Foundation for a Smoke Free World, заснованої Philip Morris Internationa.
- І Поулас, і Фарсалінос протягом декількох років активно публікували статті про корисні ефекти електронних сигарет. Обидва заперечують отримання коштів від компанії Nobacco за статті про COVID-19.
Великі гроші
Foundation for a Smoke Free World вклала в розвиток нікотинової гіпотези великі кошти. Тільки в червні 2020 року вона встановила грант в 900 000 фунтів стерлінгів на дослідження "для кращого розуміння зв'язку між курінням і використанням нікотину з COVID-19".Домашні тваринки приносять додому не тільки радість, але й бруд. За допомогою вологих серветок Smile ви можете без проблем зробити лапки улюбленця чистими.