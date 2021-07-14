Убезпечити себе і рідних: колектив 24 каналу вакцинувався від COVID-19 – відео

Поки одна частина світу потерпає від штаму Дельта, Україна готується протистояти черговій хвилі коронавірусу. За прогнозами медиків, чекати її варто вже восени 2021 року. Аби убезпечити себе і рідних, колектив 24 каналу долучився до масової вакцинації від COVID-19.

Одним із перших щеплення зробив ведучий ранкового шоу на 24 каналі Єгор Скоріна, одразу після ефіру. Пожартував, що компанія зробила йому подарунок, адже сьогодні він святкує День народження. Раніше Скоріна вже перехворів на коронавірус, повторно пережити такий досвід не хоче.

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"Я достатньо нелегко переніс COVID-19. Зараз почуваюся добре. Нервуюся щодо того, як перенесу цю першу дозу. Сподіваюся, усе буде нормально", – розповів Скоріна.

Міфи про вакцинацію заполонили інтернет

Перш ніж зробити щеплення, ведучий дослідив усе, що пишуть про вакцину від коронавірусу. З початком пандемії інтернетом почали ширитися різні міфи. Один із таких – разом із вакциною людям вводять чіп в організм, який вмикає Bluetooth на телефоні.

"Думаю, уже можна вимикати геолокацію, бо мене одразу можна буде знайти", – пожартував Скоріна.

Реакція на вакцину

Медики ще не чули про такі "побічні ефекти" після щеплення. Та й співробітники 24 каналу здебільшого добре перенесли вакцинацію, без жодних реакцій. Хоча редакторка Христина Немченко за декілька хвилин після вакцинації відчула запаморочення.

У мене потемніло в очах і почався дзвін у вухах,

– зазначила Немченко.

За словами лікарів, у таких випадках не варто панікувати – це нормальна реакція організму після щеплення. Пацієнтам рекомендують після уколу ще 30 хвилин почекати біля них, щоб за необхідності вчасно надати допомогу.

Типові симптоми у перші дні після ін'єкції:

біль у місці уколу;

підвищення температури;

втома;

головний біль;

біль у м'язах;

діарея.

Лікар-анестезіолог Євгеній Баценко зазначив, що у перші 2 доби пацієнти можуть відчувати слабкість, легку втому чи підвищення температури тіла. Якщо температура тіла тримається на позначці 38 градусів і вище, медик рекомендує прийняти жарознижувальні препарати.

Вакцинація колективів

Масову вакцинацію колективів від коронавірусу організовує Міністерство охорони здоров'я. Щеплюють американською вакциною Pfizer абсолютно безкоштовно. Необхідно лише мати щонайменше 50 охочих та залишити заявку на сайті МОЗ. Після її опрацювання у призначений день приїде мобільна бригада з усім необхідним.

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"Зараз люди більш свідомо ставляться до ситуації з пандемією коронавірусу. Щоденно наша команда виїжджає на вакцинацію", – розповів Баценко.

Наразі в Україні вакцинували майже 2,5 мільйони людей. Половина з них отримала необхідні 2 дози. Людей, що бажають імунізуватися від смертоносної недуги, більшає і темпи вакцинації зростають. Тим паче, що одна з найефективніших вакцин світу – Pfizer – тепер доступна для масової вакцинації.

Окрім американської вакцини, українців щеплюють препаратами CoronaVac і AstraZeneca. У МОЗ тривають перемовини щодо постачання вакцин Johnson&Johnson.

Вакцинація колективу 24 каналу: дивіться відео