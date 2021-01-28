Учень пережив клінічну смерть на уроці фізкультури: він у реанімації
У Запоріжжі під час уроку фізкультури в 17-річного школяра зупинилось серце. До приїзду швидкої хлопець уже не дихав, однак медикам вдалося його реанімувати.
Джерело: 24 канал
Під час уроку хлопець знепритомнів
Директор Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко повідомив у фейсбуці, що медики 40 хвилин билися за життя хлопця.
Варто знати Як врятувати життя людини до приїзду швидкої
Сьогодні в школі 17-річний хлопець знепритомнів. До приїзду бригади перестав дихати. Завдяки старанням дитячої реанімаційної бригади на чолі з доктором Юрієм Леонтьєвим його вдалося врятувати. 40 хвилин реанімації, дефібриляція, живий, слава Богу,
– написав Костянтин Малашенко.
Як почувається хлопець
Медик додав, що наразі прогнози робити ще рано — хлопець перебуває в реанімації.
"Інцидент трапився в школі №15, на 7-му уроці. В учня одного зі старших класів зупинилося серце на занятті з фізкультури", – йдеться в повідомленні.
Бригади швидкої медичної допомоги на території школи / Фото ZaБор
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