Учень пережив клінічну смерть на уроці фізкультури: він у реанімації

У Запоріжжі під час уроку фізкультури в 17-річного школяра зупинилось серце. До приїзду швидкої хлопець уже не дихав, однак медикам вдалося його реанімувати.

Джерело: 24 канал

Під час уроку хлопець знепритомнів

Директор Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко повідомив у фейсбуці, що медики 40 хвилин билися за життя хлопця.

Варто знати Як врятувати життя людини до приїзду швидкої

Сьогодні в школі 17-річний хлопець знепритомнів. До приїзду бригади перестав дихати. Завдяки старанням дитячої реанімаційної бригади на чолі з доктором Юрієм Леонтьєвим його вдалося врятувати. 40 хвилин реанімації, дефібриляція, живий, слава Богу,

– написав Костянтин Малашенко.

Як почувається хлопець

Медик додав, що наразі прогнози робити ще рано — хлопець перебуває в реанімації.

Як повідомляє місцеве видання ZAБор , інцидент стався на уроці фізкультури.

"Інцидент трапився в школі №15, на 7-му уроці. В учня одного зі старших класів зупинилося серце на занятті з фізкультури", – йдеться в повідомленні.



Бригади швидкої медичної допомоги на території школи / Фото ZaБор