Від ударів блискавки щорічно помирають щонайменше 4500 людей. Але є випадки, коли люди виживали після важкого електричного удару.

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Цікавий факт Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, рекордсменом з удару блискавки вважається американець Рой Клівленд Салліван, який працював інспектором з охорони національного парку Шенандоа у Вірджинії.

З 1942 по 1977 рік блискавка вдаряла в нього аж 7 разів, і він завжди залишався живим.

Що відбувається з тілом після удару блискавки

Коли блискавка влучає в тіло, на ньому можуть залишитися опіки або обпалитися волосся. Вчені з ПАР і Великої Британії вирішили дізнатися, які наслідки це має для кісток.

Наша робота – перше дослідження, яке показує унікальні маркери поразки блискавкою в людському скелеті й дозволяє нам розпізнавати цей слід,

– заявив перший автор статті, судовий антрополог Ніколас Баччі.

Раніше дослідники вже проводили подібні дослідження на тваринах. Вони вивчали такі ж маркери на останках жирафа, вбитого блискавкою, і кістках свиней (померлих з інших причин). Для цього вчені піддавали тіла останніх електричному розряду струмом, який імітує удар блискавки.



Мікротравми та мікротріщини у кістці людини та жирафа після удару блискавкою / Фото Science Alert