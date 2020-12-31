Угорщина купуватиме вакцину від коронавірусу або через Європейський Союз, або напряму – у китайських виробників. У Будапешті зазначили, що у Росії недостатньо потужності, аби забезпечити необхідну кількість препаратів.

Угорщина вже отримала 6 тисяч доз "Супутника V"

Угорщина раніше отримала невелику партію російських вакцин від COVID-19. Проте "Супутника V" на всіх угорців не вистачить. Про це повідомили у представництві глави уряду Угорщини, інформують The Economic Times.

До теми У Білорусі почалась вакцинація від СOVID-19: щеплюватимуть російським препаратом

Ще 29 грудня Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини. Також "Супутником V" почали щепити і в Білорусі. Препарат у Москви замовила і Болівія.

У ВООЗ не підтвердили, що російську вакцину можна масово використовувати

Тим часом, у ВООЗ поки не підтвердили, що препарат, вироблений у Росії, можна масово використовувати у всьому світі. Щодо ефективності вакцини не впевнені навіть російські громадяни. 60% росіян не готові вакцинуватись "Супутником V".

Цікаво! Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що російську вакцину від коронавірусу слід розглядати, як елемент політичної боротьби. Росія дуже активно домовляється з іншими державами, щоб вони купували її вакцину, проте саме керівництво Кремля щепитись не поспішає.