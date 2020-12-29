Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини від COVID-19
Станом на 29 грудня Угорщина вже отримала 6 тисяч доз російської вакцини "Спутник V". Однак вакцинація нею ще не розпочалася.
Наразі фахівці продовжують досліджувати можливості застосування російської вакцини в Угорщині. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.
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Вантаж буде з поліцейським ескортом відправлений до Національного центру громадської охорони здоров'я, де угорські експерти отримають ще одну нагоду для ухвалення рішення, як використовувати вакцину,
– наголосив Сійярто.
Що відомо про російську вакцину "Спутник V"
- Наразі світові фахівці не побачили жодних об'єктивних даних щодо ефективності російської вакцини "Спутник V".
- Навіть російські експерти декілька разів то підвищували, то знижували фіксований рівень ефективності вакцини.
- Фактично 60% росіян відмовилися від вакцини вітчизняного походження.
- Люди, які вже пережили вакцинацію "Супутником V", скаржаться на сильні побічні ефекти. Зокрема, підвищену температуру тіла та біль.
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