Угорщина почала вакцинацію населення російським "Супутником V"

В Угорщині у четвер, 11 лютого, розпочали масову вакцинацію проти коронавірусної інфекції COVID-19 російським препаратом "Супутник V".

В Угорщині розпочали вакцинацію російською вакциною громадян старше 60 років, які не страждають хронічними захворюваннями.

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Вакцинація проводиться в п'яти центрах по всій країні. Додамо, що Угорщина стала першою країною в ЄС, яка застосовує російську вакцину. "Супутник" був зареєстрований в Угорщині в січні.

Станом на сьогодні, 10 лютого, у країні є кілька десятків тисяч доз "Супутника V".

Угорщина почне видавати свідоцтва про вакцинацію

Уряд Угорщини вирішив запровадити свідоцтва про вакцинацію для людей, які отримали вакцину від коронавірусу або перехворіли.

Міністр, відповідальний за офіс прем'єра, Гергей Гуйяш заявив, що сертифікат видаватимуть людям, які отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, із зазначенням дати вакцинації.

"Ми сподіваємося, що цей документ допоможе нам повернутися до нормального життя якомога швидше", – наголосив Гуйяш.

Інформацію взято з видання Hungary Today

Що відомо про вакцину "Супутник V": коротко

Препарат "Супутник V" був зареєстрований у Росії 11 серпня 2020 року.

Він став першою зареєстрованою вакциною від коронавірусу нового типу у світі. При цьому до моменту реєстрації вона пройшла тільки дві фази клінічних випробувань, тобто була випробувана на кількох десятках людей.

Препарат також схвалили у Білорусі, Сербії, Аргентині, Болівії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї та Туркменістані.

За даними РФПІ, вакциною "Супутник V" щеплені вже півтора мільйона росіян. Ця оцінка викликає серйозні питання в експертів, які відзначають, що вони не бачать наслідків масової вакцинації.

Позиція України щодо російської вакцини

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що російську вакцину в Україні не зареєструють.

Україна не планує використовувати російський препарат. Президент Володимир Зеленський заявив, що безпечність російської вакцини ніхто не може гарантувати.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу