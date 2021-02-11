Угорщина почала вакцинацію населення російським "Супутником V"

Джерело:Интерфакс
В Угорщині у четвер, 11 лютого, розпочали масову вакцинацію проти коронавірусної інфекції COVID-19 російським препаратом "Супутник V".
В Угорщині розпочали вакцинацію російською вакциною громадян старше 60 років, які не страждають хронічними захворюваннями.
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Вакцинація проводиться в п'яти центрах по всій країні. Додамо, що Угорщина стала першою країною в ЄС, яка застосовує російську вакцину. "Супутник" був зареєстрований в Угорщині в січні.
Станом на сьогодні, 10 лютого, у країні є кілька десятків тисяч доз "Супутника V".
Уряд Угорщини вирішив запровадити свідоцтва про вакцинацію для людей, які отримали вакцину від коронавірусу або перехворіли.
Міністр, відповідальний за офіс прем'єра, Гергей Гуйяш заявив, що сертифікат видаватимуть людям, які отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, із зазначенням дати вакцинації.
"Ми сподіваємося, що цей документ допоможе нам повернутися до нормального життя якомога швидше", – наголосив Гуйяш.
Інформацію взято з видання Hungary Today
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу