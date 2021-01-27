Угорщина подарувала Україні 50 апаратів ШВЛ

27 січня 2021 , 13:16
Читать новость на русском

Для більш успішної боротьби з пандемією коронавірусу, Угорщина подарувала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів.

Джерело: 24 канал

Під час пресконференції у Києві 27 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина подарувала Україні 50 апаратів ШВЛ.

До теми Кулеба зустрівся з очільником МЗС Угорщини: про що вдалося домовитися

З метою більш успішної боротьби з пандемією ми вчора подарували Україні 50 апаратів ШВЛ,
– заявив він.

Міністр додав, що Закарпаття отримало лише 4 апарати. Решту 46 передали в медичні установи інших областей.

Він підкреслив, що Україні та Угорщині потрібно налагодити стосунки та "повернутись до відносин взаємної пошани".

Про що домовились Україна та Угорщина:

  • Міністри закордонних справ України та Угорщини домовились про переговори для вирішення суперечки щодо мови та освіти.
  • Найближчим часом буде створена робоча група з питань освіти.
  • Окрім цього, між країнами пройде онлайн бізнес-форум.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба додав, що не бачить підстав підозрювати "угорський сепаратизм" на Закарпатті. Він вважає, що головною перешкодою для розвитку українсько-угорських відносин є емоції та підозри.

Конфлікт між Україною та Угорщиною: стисло

  • 28 вересня 2017 року в Україні набув чинності Закон "Про освіту". Він визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми одна або кілька дисциплін можуть викладатися на двох й більше мовах.
  • Угорщина розкритикувала закон через те, що він нібито обмежує права національних меншин та почала блокувати засідання Україна – НАТО.
  • Верховна Рада 16 січня 2020 року ухвалила Закон "Про повну загальну середню освіту", який регулює надання середньої освіти мовами національних менших.
  • Тоді в МЗС висловили сподівання, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні.
  • Але потім виник ще один скандал. Після місцевих виборів в Україні у 2020 році Україна заборонила в'їзд двом угорським посадовцям, які агітували за кандидатів на Закарпатті.
  • СБУ провела обшуки в угорському благодійному фонді через підозру у загрозі порушення суверенітету України.
  • В МЗС Угорщини відреагували досить різко. Сійярто просив відправити на Закарпаття місію ОБСЄ та поскаржився на Україну на засіданні Ради Європи.