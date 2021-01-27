Для більш успішної боротьби з пандемією коронавірусу, Угорщина подарувала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів.

Джерело: 24 канал

Під час пресконференції у Києві 27 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина подарувала Україні 50 апаратів ШВЛ.

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З метою більш успішної боротьби з пандемією ми вчора подарували Україні 50 апаратів ШВЛ,

– заявив він.

Міністр додав, що Закарпаття отримало лише 4 апарати. Решту 46 передали в медичні установи інших областей.

Він підкреслив, що Україні та Угорщині потрібно налагодити стосунки та "повернутись до відносин взаємної пошани".

Про що домовились Україна та Угорщина:

Міністри закордонних справ України та Угорщини домовились про переговори для вирішення суперечки щодо мови та освіти.

Найближчим часом буде створена робоча група з питань освіти.

Окрім цього, між країнами пройде онлайн бізнес-форум.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба додав, що не бачить підстав підозрювати "угорський сепаратизм" на Закарпатті. Він вважає, що головною перешкодою для розвитку українсько-угорських відносин є емоції та підозри.

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