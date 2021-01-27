Для більш успішної боротьби з пандемією коронавірусу, Угорщина подарувала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів.
Джерело: 24 канал
Під час пресконференції у Києві 27 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина подарувала Україні 50 апаратів ШВЛ.
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З метою більш успішної боротьби з пандемією ми вчора подарували Україні 50 апаратів ШВЛ,
– заявив він.
Міністр додав, що Закарпаття отримало лише 4 апарати. Решту 46 передали в медичні установи інших областей.
Він підкреслив, що Україні та Угорщині потрібно налагодити стосунки та "повернутись до відносин взаємної пошани".
Про що домовились Україна та Угорщина:
- Міністри закордонних справ України та Угорщини домовились про переговори для вирішення суперечки щодо мови та освіти.
- Найближчим часом буде створена робоча група з питань освіти.
- Окрім цього, між країнами пройде онлайн бізнес-форум.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба додав, що не бачить підстав підозрювати "угорський сепаратизм" на Закарпатті. Він вважає, що головною перешкодою для розвитку українсько-угорських відносин є емоції та підозри.
Конфлікт між Україною та Угорщиною: стисло
- 28 вересня 2017 року в Україні набув чинності Закон "Про освіту". Він визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми одна або кілька дисциплін можуть викладатися на двох й більше мовах.
- Угорщина розкритикувала закон через те, що він нібито обмежує права національних меншин та почала блокувати засідання Україна – НАТО.
- Верховна Рада 16 січня 2020 року ухвалила Закон "Про повну загальну середню освіту", який регулює надання середньої освіти мовами національних менших.
- Тоді в МЗС висловили сподівання, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні.
- Але потім виник ще один скандал. Після місцевих виборів в Україні у 2020 році Україна заборонила в'їзд двом угорським посадовцям, які агітували за кандидатів на Закарпатті.
- СБУ провела обшуки в угорському благодійному фонді через підозру у загрозі порушення суверенітету України.
- В МЗС Угорщини відреагували досить різко. Сійярто просив відправити на Закарпаття місію ОБСЄ та поскаржився на Україну на засіданні Ради Європи.