Статистика COVID-19 в Угорщині

Станом на 9 січня 2021 року в Угорщині зафіксували 337 743 випадків інфікування COVID-19. 10 440 людей, на жаль, померли від ускладнень. 186 449 людей одужали.

Читайте також ​Читайте також Новий штам коронавірусу може давати помилково негативний результат тесту

Наразі активними хворими у країні є 140 854 людей. У критичному стані – 372 з них.

Карантин в країні

Оперативний штаб при уряді Угорщини прийняв рішення для запобігання поширенню коронавірусу продовжити локдаун до 1 лютого. Так, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав в ефірі радіо Kossuth Rаdiо, що комендантська година з 20:00 до 5:00 буде діяти і надалі.

Також середні школи продовжать навчання онлайн, а готелі та ресторани будуть закриті (робота навинос).