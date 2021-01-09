В Угорщині за добу виявили понад 10 тисяч випадків COVID-19: уряд продовжив карантин
За минулу добу в Угорщині, де продовжили карантин до 1 лютого, підтвердили 10 440 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Статистика COVID-19 в Угорщині
Станом на 9 січня 2021 року в Угорщині зафіксували 337 743 випадків інфікування COVID-19. 10 440 людей, на жаль, померли від ускладнень. 186 449 людей одужали.
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Наразі активними хворими у країні є 140 854 людей. У критичному стані – 372 з них.
Карантин в країні
Оперативний штаб при уряді Угорщини прийняв рішення для запобігання поширенню коронавірусу продовжити локдаун до 1 лютого. Так, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав в ефірі радіо Kossuth Rаdiо, що комендантська година з 20:00 до 5:00 буде діяти і надалі.
Також середні школи продовжать навчання онлайн, а готелі та ресторани будуть закриті (робота навинос).
Я віддаю перевагу успішній системі стримування, поки не вистачає вакцин,
– заявив Орбан.
Він додав, що в Угорщині вже вакциновано близько 80 000 осіб, що є недостатньою кількістю. Відтак локдаун продовжено до 1 лютого.
"Я волію мати успішну систему стримування, і поки вакцини не вистачає, ми підтримуємо ці обмеження і звикаємо до життя, яким можна жити в таких умовах", – наголосив премʼєр-міністр.
Що відомо про вакцинацію в Угорщині
Угорщина почала поступову вакцинацію препаратом від від Pfizer/BioNTech наприкінці грудня 2020 року. Першою працівницею, якій зробили щеплення, стала Адріенна Кертес, лікар центральної лікарні Дель-Пешт.
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