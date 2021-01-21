Угорщина схвалила використання російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". Тимчасовий дозвіл діятиме упродовж 6 місяців.

Дозвіл можуть продовжити ще раз – на 6 місяців. Про це заявив генеральний директор Угорського національного інституту фармації та харчування Матяш Сентівані, повідомляє Politico.

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Ми дали дозвіл на використання (вакцини – 24 канал) на території Угорщини,

– заявив Сентівані.

Деталі

Наразі невідомо, коли російська вакцина буде доступною для населення.

Регулятор чекає висновку від Національного центру громадської охорони здоров'я. Його мають оприлюднити упродовж 2 тижнів.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто провів розмову з главою МОЗ Росії. Наразі фахівці з Угорщини перебувають у Росії. Незабаром туди вирушить й сам Сійярто. Сторони обговорюють проєкт контракту на поставку російської вакцини.

Угорщина та "Спутник V": що відомо

Ще у грудні 2020 року Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини.