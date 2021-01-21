Угорщина схвалила російську вакцину "Спутник V"
Угорщина схвалила використання російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". Тимчасовий дозвіл діятиме упродовж 6 місяців.
Дозвіл можуть продовжити ще раз – на 6 місяців. Про це заявив генеральний директор Угорського національного інституту фармації та харчування Матяш Сентівані, повідомляє Politico.
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Ми дали дозвіл на використання (вакцини – 24 канал) на території Угорщини,
– заявив Сентівані.
Деталі
- Наразі невідомо, коли російська вакцина буде доступною для населення.
- Регулятор чекає висновку від Національного центру громадської охорони здоров'я. Його мають оприлюднити упродовж 2 тижнів.
- Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто провів розмову з главою МОЗ Росії. Наразі фахівці з Угорщини перебувають у Росії. Незабаром туди вирушить й сам Сійярто. Сторони обговорюють проєкт контракту на поставку російської вакцини.
Угорщина та "Спутник V": що відомо
- Ще у грудні 2020 року Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини.
- 31 грудня представники уряду Угорщини повідомили, що країна, вочевидь, не закуповуватиме "Спутник V". Це аргументували тим, що Росії не вистачає потужності, аби виготовити необхідну кількість доз вакцини.
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