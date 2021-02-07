Угорщина стала першою країною у Євросоюзі, яка схвалила використання російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Тепер її використовуватимуть для щеплення населення.

У міністерстві трудових ресурсів повідомляють, що Національний центр суспільної охорони здоров'я завершив вивчення документів від виробника і прийшов до висновку, що російську вакцину можна використовувати для щеплення населення.

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Угорщина схвалила чотири вакцини

Тепер в Угорщині для вакцинації схвалені чотири препарати – Pfizer, Moderna, AstraZeneca та "Супутник V".

Варто зазначити, що Європейський Союз поки не дозволив застосування "Супутник V" на своїй території. В ЄС зараз схвалені до використання вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna.

Що відомо про вакцину "Супутник V": коротко

Препарат "Супутник V" був зареєстрований у Росії 11 серпня 2020 року.

Він став першою зареєстрованою вакциною від коронавірусу нового типу у світі. При цьому до моменту реєстрації вона пройшла тільки дві фази клінічних випробувань, тобто була випробувана на кількох десятках людей.

Препарат також схвалили у Білорусі, Сербії, Аргентині, Болівії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї та Туркменістані.

За даними РФПІ, вакциною "Супутник V" щеплені вже півтора мільйона росіян. Ця оцінка викликає серйозні питання в експертів, які відзначають, що вони не бачать наслідків масової вакцинації.

Позиція України щодо вакцини "Супутник V": основне

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що російську вакцину в Україні не зареєструють.

Україна не планує використовувати російський препарат. Президент Володимир Зеленський заявив, що безпечність російської вакцини ніхто не може гарантувати.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу