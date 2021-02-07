Першою в ЄС: Угорщина схвалила використання російської вакцини від COVID-19

Джерело:Origo.hu
Угорщина стала першою країною у Євросоюзі, яка схвалила використання російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Тепер її використовуватимуть для щеплення населення.
У міністерстві трудових ресурсів повідомляють, що Національний центр суспільної охорони здоров'я завершив вивчення документів від виробника і прийшов до висновку, що російську вакцину можна використовувати для щеплення населення.
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Тепер в Угорщині для вакцинації схвалені чотири препарати – Pfizer, Moderna, AstraZeneca та "Супутник V".
Варто зазначити, що Європейський Союз поки не дозволив застосування "Супутник V" на своїй території. В ЄС зараз схвалені до використання вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу