В Угорщині хочуть дозволити четверте щеплення проти COVID-19

Угорщина планує дозволити робити 4 дозу вакцини проти коронавірусу всім охочим. Про це заявив міністр людських ресурсів Угорщини Міклош Каслер.

На думку Каслера, четверте щеплення робитимуть не через 4 місяці після другої вакцинації. Після третього щеплення повинно минути не менше 4 – 5 місяців.

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Зауважимо, що 3 дозу вакцини проти коронавірусу угорцям почали робити 1 серпня 2021 року. Вона повинна бути введена як мінімум через 4 місяці після другого щеплення, якщо лікарі не порадять інакше.

В країні почалась 5 хвиля пандемії

За словами міністра Міклоша Каслера, в Угорщині почалася п'ята хвиля пандемії коронавірусу. Якщо не буде нової мутації та значного збільшення кількості інфекцій, пікове число щоденних інфекцій може досягти 13 тисяч та 8 – 9 тисяч госпіталізацій.

Повторна вакцинація по другому колу у світі: що відомо

Цього місяця Ізраїль став першою країною, яка почала вводити четверту бустерну дозу вакцини людям у віці від 60 років.

Натомість Велика Британія заявила, що бустери забезпечують хороший рівень захисту, але на цю мить немає потреби у другій ревакцинації.

у ЄС заявили , що регулярні бустерні дози вакцини проти COVID-19 можуть послабити імунну систему. Тож їх рекомендують робити з великими інтервалами.

У Європейському агентстві з лікарських засобів радять країнам залишати більше часу між бустерними програмами та прив'язувати їх до початку холодного сезону в кожній півкулі. Схожа стратегія діє під час вакцинації проти грипу.