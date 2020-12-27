Вперше у світі Угорщина планує запровадити СOVID-паспорт. У ньому буде відображена уся інформація про вакцинування людини від коронавірусу, а також про результати тестувань. Крім того, без паспорта не пускатимуть у громадські місця.

Як виглядатиме паспорт

Всю інформацію відобразять у мобільних додатках. Про це повідомляє Daily News Hungary.

До речі Перша серед країн ЄС: Угорщина почала вакцинацію від COVID-19

Натомість зберігатиметься інформація в Електронній базі охорони здоров'я. Загалом паспорт складатиметься з 2 частин:

Власне, паспорт. Додаток, де будуть вказані дані про щеплення та тести.

Без паспорта не пускатимуть у громадські місця

Так, без паспорта не пускатимуть у громадські місця. Фактично неможливо буде відвідати театр, перукарню, масовий захід або потрапити на літак.

Глава Генеральної дирекції Національної лікарні Балінт Сабо переконує, що такі заходи навпаки створюють, аби громадяни могли вільно пересуватись та почуватись у безпеці.

Сабо зазначив, що як тільки система буде готова, її зможуть спробувати усі угорці.

Зверніть увагу! В Угорщині від початку пандемії коронавірусу виявили близько 319 тисяч хворих. Щоправда, 126 тисяч людей вже одужали. Натомість летальних випадків – майже 9 тисяч.