В Угорщині введуть імунні паспорти: хто їх отримуватиме
Уряд Угорщини анонсував введення імунних паспортів. Але привілеїв, якими користуватимуть їхні власники, ще не вигадали.
Джерело:Hungary Today
Глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйаш заявив, що відповідне рішення ухвалив уряд країни.
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Хто отримуватиме імунний паспорт
- Імунні паспорти у вигляді сертифікатів видаватимуть громадянам, які отримали 2 дози вакцини проти коронавірусу. У цьому випадку в імунному паспорті буде вказана дата введення другої дози препарату;
- Тим людям, які перехворіли на COVID-19 і має антитіла. Якщо людина лікувалась вдома, то до сертифіката внесуть дані про ПЛР-тестування.
Ми сподіваємося, що впровадження цих документів допоможе нам якнайшвидше повернутися до нормального життя. Однак наразі уряд ще не вирішив, які привілеї матимуть власники таких сертифікатів,
– заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйаш.
Вакцинація в Угорщині: що відомо
В Угорщині для вакцинації схвалені 5 препаратів:
- Pfizer-BioNTech,
- Moderna,
- AstraZeneca
- "Супутник-V",
- Sinopharm.
Станом на 12 лютого першу дозу вакцини проти коронавірусу ввели щонайменше 310 448 мешканцям Угорщини, що становить близько 4,2 на 100 людей населення.
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