В Угорщині введуть імунні паспорти: хто їх отримуватиме

Джерело:Hungary Today
Уряд Угорщини анонсував введення імунних паспортів. Але привілеїв, якими користуватимуть їхні власники, ще не вигадали.
Глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйаш заявив, що відповідне рішення ухвалив уряд країни.
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Ми сподіваємося, що впровадження цих документів допоможе нам якнайшвидше повернутися до нормального життя. Однак наразі уряд ще не вирішив, які привілеї матимуть власники таких сертифікатів,
– заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйаш.
В Угорщині для вакцинації схвалені 5 препаратів:
Станом на 12 лютого першу дозу вакцини проти коронавірусу ввели щонайменше 310 448 мешканцям Угорщини, що становить близько 4,2 на 100 людей населення.