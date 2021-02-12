В Угорщині введуть імунні паспорти: хто їх отримуватиме

Уряд Угорщини анонсував введення імунних паспортів. Але привілеїв, якими користуватимуть їхні власники, ще не вигадали.

Глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйаш заявив, що відповідне рішення ухвалив уряд країни.

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Хто отримуватиме імунний паспорт

Імунні паспорти у вигляді сертифікатів видаватимуть громадянам, які отримали 2 дози вакцини проти коронавірусу. У цьому випадку в імунному паспорті буде вказана дата введення другої дози препарату;

Тим людям, які перехворіли на COVID-19 і має антитіла. Якщо людина лікувалась вдома, то до сертифіката внесуть дані про ПЛР-тестування.

Ми сподіваємося, що впровадження цих документів допоможе нам якнайшвидше повернутися до нормального життя. Однак наразі уряд ще не вирішив, які привілеї матимуть власники таких сертифікатів,

– заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйаш.

Вакцинація в Угорщині: що відомо

В Угорщині для вакцинації схвалені 5 препаратів:

Pfizer-BioNTech,

Moderna,

AstraZeneca

"Супутник-V",

Sinopharm.

Станом на 12 лютого першу дозу вакцини проти коронавірусу ввели щонайменше 310 448 мешканцям Угорщини, що становить близько 4,2 на 100 людей населення.