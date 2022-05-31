Перший випадок мавпячої віспи в Угорщині
Про це повідомила головна лікарка Угорщини Сесілія Мюллер. За її словами, захворів 38-річний чоловік.
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Органи охорони здоров’я все ще з’ясовують, чи він нещодавно виїжджав за кордон,
– сказала вона.
Що відомо про мавпячу віспу
- Віспа мавп – вірусне зоонозне (здатне іноді передаватися від тварин до людини) захворювання, що зустрічається в основному в густих, вологих тропічних лісах в районах Центральної та Західної Африки і епізодично завозиться в інші регіони.
- Клінічні прояви віспи мавп включають лихоманку, висипання та збільшення лімфатичних вузлів і можуть призвести до низки медичних ускладнень.
- Віспа мавп зазвичай є захворюванням, що проходить сама по собі, симптоми якого зберігаються від двох до чотирьох тижнів. Іноді хвороба протікає у важчій формі. Останнім часом смертю закінчувалися приблизно 3 – 6% випадків зараження.
- Вірус віспи мавп передається людині через тісний контакт із зараженою людиною або твариною, а також через контакт із забрудненими вірусними частинками предметами.
- Від людини до людини віспа мавп передається через тісний контакт з осередками уражень шкіри, біологічними рідинами та забрудненими предметами (наприклад, постільною білизною), а також повітряно-краплинним шляхом.
- Клінічні прояви віспи мавп схожі з натуральною віспою – спорідненим вірусом роду ортопоксвірусів, оголошеним повністю ліквідованим у всьому світі в 1980 році. У порівнянні з натуральною віспою віспа мавп менш заразна і зазвичай протікає у легшій формі.
- Вакцини, які використовувалися в рамках програми викорінення натуральної віспи, також захищають від віспи мавп. Існують і нові вакцини, одна з яких схвалена для профілактики віспи мавп.
- Один із розроблених для лікування натуральної віспи препаратів також ліцензований на лікування віспи мавп.
- Раніше ВООЗ зафіксувала 257 підтверджених та 120 можливих випадків зараження віспою мавп. З 13 травня захворювання виявлено у 23 країнах світу.