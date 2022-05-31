В Угорщині зафіксували перший випадок зараження мавпячою віспою

В Угорщині підтвердила перший випадок зараження мавпячою віспою. Це також перше інфікування в країні, яка межує з Україною.

Перший випадок мавпячої віспи в Угорщині

Про це повідомила головна лікарка Угорщини Сесілія Мюллер. За її словами, захворів 38-річний чоловік.

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Органи охорони здоров’я все ще з’ясовують, чи він нещодавно виїжджав за кордон,

– сказала вона.

Що відомо про мавпячу віспу