В Угорщині зафіксували перший випадок зараження мавпячою віспою

31 травня 2022 , 20:25
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Джерело:

Reuters

В Угорщині підтвердила перший випадок зараження мавпячою віспою. Це також перше інфікування в країні, яка межує з Україною.

Перший випадок мавпячої віспи в Угорщині

Про це повідомила головна лікарка Угорщини Сесілія Мюллер. За її словами, захворів 38-річний чоловік. 

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Органи охорони здоров’я все ще з’ясовують, чи він нещодавно виїжджав за кордон,
– сказала вона.

Що відомо про мавпячу віспу

  • Віспа мавп – вірусне зоонозне (здатне іноді передаватися від тварин до людини) захворювання, що зустрічається в основному в густих, вологих тропічних лісах в районах Центральної та Західної Африки і епізодично завозиться в інші регіони.
  • Клінічні прояви віспи мавп включають лихоманку, висипання та збільшення лімфатичних вузлів і можуть призвести до низки медичних ускладнень.
  • Віспа мавп зазвичай є захворюванням, що проходить сама по собі, симптоми якого зберігаються від двох до чотирьох тижнів. Іноді хвороба протікає у важчій формі. Останнім часом смертю закінчувалися приблизно 3 – 6% випадків зараження.
  • Вірус віспи мавп передається людині через тісний контакт із зараженою людиною або твариною, а також через контакт із забрудненими вірусними частинками предметами.
  • Від людини до людини віспа мавп передається через тісний контакт з осередками уражень шкіри, біологічними рідинами та забрудненими предметами (наприклад, постільною білизною), а також повітряно-краплинним шляхом.
  • Клінічні прояви віспи мавп схожі з натуральною віспою – спорідненим вірусом роду ортопоксвірусів, оголошеним повністю ліквідованим у всьому світі в 1980 році. У порівнянні з натуральною віспою віспа мавп менш заразна і зазвичай протікає у легшій формі.
  • Вакцини, які використовувалися в рамках програми викорінення натуральної віспи, також захищають від віспи мавп. Існують і нові вакцини, одна з яких схвалена для профілактики віспи мавп.
  • Один із розроблених для лікування натуральної віспи препаратів також ліцензований на лікування віспи мавп.
  • Раніше ВООЗ зафіксувала 257 підтверджених та 120 можливих випадків зараження віспою мавп. З 13 травня захворювання виявлено у 23 країнах світу.
Автор: Олександр Бевза