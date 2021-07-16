В Угорщині змінюють хід вакцинації: обов'язково для медиків, три дози для усіх
Джерело:The Guardian
З 1 серпня в Угорщині діє обов'язкова рекомендація вакцинації медпрацівників проти коронавірусу. Крім того, населенню запропонують введення третьої дози вакцини.
Також на початку вересня вакцинуватись проти коронавірусу рекомендуватимуть і дітям від 12 до 16 років, пройти імунізацію діти зможуть в школах. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.
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Рекомендована третя доза вакцини
Третє щеплення можна буде зробити через 4 місяці після введення другої ін'єкції.
Лікарі пропонуватимуть пацієнтам введення третьої дози вакцини проти COVID-19 від 1 серпня,
– зазначив Орбан.
Що відомо про "бустерну" дозу
За словами Орбана, якою вакциною люди отримають третє щеплення, будуть вирішувати лікарі. Водночас він уточнив, що третя ін'єкція має бути введена щонайменше через 4 місяці після другого щеплення, якщо лікарі не порадять інакше.
Обов'язкова вакцинація медиків
Також в Угорщині вирішили запровадити обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для всіх медичних працівників.Важливо! У ЄС дозволили вводити обов'язкову вакцинацію для населення від COVID-19. Але таке рішення залежить від епідеміологічної ситуації з коронавірусом.
Голова угорського уряду зазначив, що протягом останніх тижнів вакцинація в країні сповільнилася.
Станом на 15 липня 2021 року Угорщина вакцинувала понад 5,55 мільйона громадян.