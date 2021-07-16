В Угорщині змінюють хід вакцинації: обов'язково для медиків, три дози для усіх

З 1 серпня в Угорщині діє обов'язкова рекомендація вакцинації медпрацівників проти коронавірусу. Крім того, населенню запропонують введення третьої дози вакцини.

Також на початку вересня вакцинуватись проти коронавірусу рекомендуватимуть і дітям від 12 до 16 років, пройти імунізацію діти зможуть в школах. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

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Рекомендована третя доза вакцини

Третє щеплення можна буде зробити через 4 місяці після введення другої ін'єкції.

Лікарі пропонуватимуть пацієнтам введення третьої дози вакцини проти COVID-19 від 1 серпня,

– зазначив Орбан.

Що відомо про "бустерну" дозу

Отримати додаткову – третю – дозу вакцини зможуть усі громадяни країни незалежно від віку, стану здоров'я.

За словами Орбана, якою вакциною люди отримають третє щеплення, будуть вирішувати лікарі. Водночас він уточнив, що третя ін'єкція має бути введена щонайменше через 4 місяці після другого щеплення, якщо лікарі не порадять інакше.

Обов'язкова вакцинація медиків

Також в Угорщині вирішили запровадити обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для всіх медичних працівників.

У ЄС дозволили вводити обов'язкову вакцинацію для населення від COVID-19. Але таке рішення залежить від епідеміологічної ситуації з коронавірусом.

Голова угорського уряду зазначив, що протягом останніх тижнів вакцинація в країні сповільнилася.

Станом на 15 липня 2021 року Угорщина вакцинувала понад 5,55 мільйона громадян.