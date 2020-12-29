В Ухані COVID-19 інфікувалося у 10 разів більше людей, ніж повідомляли офіційно: дослідження
Коронавірусом інфікувалися щонайменше близько півмільйона мешканців китайського міста Ухань, яке стало першоджерелом поширення COVID-19. Це майже у 10 разів більше, ніж вказано в офіційній статистиці.
Під час дослідження використали вибірку з 34 тисяч людей від загальної чисельності населення в Ухані, інших міст провінції Хубей, а також в Пекіні, Шанхаї й провінціях Гуандун, Цзянсу, Сичуань і Ляонін. Вчені оцінили кількість людей з антитілами серед населення аби визначити рівень захворюваності на COVID-19, повідомляє CNN.
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Тестування зразків сироватки крові на коронавірусні антитіла провели через місяць після того, як Китай "стримував першу хвилю епідемії COVID-19".
Вчені визначили, що серед мешканців міста Ухань, у якому проживає близько 11 мільйонів людей, рівень поширеності антитіл до коронавірусу становить 4,43%. Цікаво, що рівень поширення інфекції в інших містах провінції Хубей значно нижчий, ніж в Ухані. За межами міста антитіла до хвороби виявили лише у 0,44% жителів. Натомість за межами провінції антитіла виявили лише у 2 людей з більш ніж 12 тисяч обстежених людей.
Спалах коронавірусу у Китаї: що відомо
- Станом на 29 грудня 2020 року в Китаї зареєстровано 87 003 хворих на коронавірус. З них 82 021 людина одужала, а 4 634 – померли.
- Про перших хворих на пневмонію невідомого походження Китай повідомив 31 грудня 2019 року. Згідно з даними ВООЗ, отриманими від уряду країни, перші клінічні прояви у хворих з'явились 8 грудня. Але в урядових записках за 17 листопада 2019 року є свідчення про те, що 55-річний житель провінції Хубей інфікувався невідомою хворобою. Поки що його офіційно вважають нульовим пацієнтом.
- Через рік після початку пандемії Пекін дозволив команді експертів ВООЗ навідатись в Ухань для проведення епідеміологічного розслідування.
- Пекін притягнув до кримінальної відповідальності 37-річну журналістку Чжань Чжан, яка висвітлювала ситуацію з пандемією в Ухані. Її засудили до 4 років в’язниці, звинувативши "у пошуках приводів для суперечок". Ще кількох журналістів, які намагалися розповісти детальніше про ситуацію в Ухані, затримали.
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