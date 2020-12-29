Коронавірусом інфікувалися щонайменше близько півмільйона мешканців китайського міста Ухань, яке стало першоджерелом поширення COVID-19. Це майже у 10 разів більше, ніж вказано в офіційній статистиці.

Під час дослідження використали вибірку з 34 тисяч людей від загальної чисельності населення в Ухані, інших міст провінції Хубей, а також в Пекіні, Шанхаї й провінціях Гуандун, Цзянсу, Сичуань і Ляонін. Вчені оцінили кількість людей з антитілами серед населення аби визначити рівень захворюваності на COVID-19, повідомляє CNN.

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Тестування зразків сироватки крові на коронавірусні антитіла провели через місяць після того, як Китай "стримував першу хвилю епідемії COVID-19". Вчені визначили, що серед мешканців міста Ухань, у якому проживає близько 11 мільйонів людей, рівень поширеності антитіл до коронавірусу становить 4,43%. Цікаво, що рівень поширення інфекції в інших містах провінції Хубей значно нижчий, ніж в Ухані. За межами міста антитіла до хвороби виявили лише у 0,44% жителів. Натомість за межами провінції антитіла виявили лише у 2 людей з більш ніж 12 тисяч обстежених людей.

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