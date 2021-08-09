Чому тестування було масовим

Адміністрація міста прийняла таке рішення після того, як в місті виявили кілька нових випадків інфікування. На тестування жителів міста пішло 5 днів.

До теми У Китаї два випадки інфікування високопатогенним пташиним грипом: що про це відомо

Шукали Дельту

В Ухані підтвердили 37 випадків COVID-19, а також у 41 людини був безсимптомний перебіг захворювання.

9 випадків виявили при масовому тестуванні в закритих житлових комплексах, а решта — у що знаходяться на карантині людей, які контактували із зараженими. Спалах COVID-19 в місті не викликала широкого поширення коронавірусу.

Для проведення масштабного тестування було залучено понад 28 тисяч медичних працівників.

Ухань – джерело коронавірусу?

Днями Спецслужби США отримали інформацію про дослідження COVID-19 з Уханського інституту вірусології.

Втім дані ще треба розшифрувати. У США сподіваються, що це допоможе нарешті зрозуміти, як саме вірус передався від тварин до людей.

Цікаво, що американські слідчі давно шукали генетичні дані про 22 тисячі зразків вірусів, які вивчали в Інституті вірусології Уханя. Китайські чиновники видалили ці дані з інтернету у вересні 2019 року. З того часу Пекін відмовляється передавати інформацію про ранні випадки коронавірусу ВООЗ та США.

Більше про це Спецслужби США роздобули дані з Уханського інституту вірусології