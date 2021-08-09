В Ухані протестували на коронавірус майже усіх жителів міста: причина

В китайському місті Ухань майже всіх жителів перевірили на коронавірусу. Тестування не проводили лише дітям до 6 років та студентам, які виїхали на канікули. Загалом перевірили понад 11,28 мільйона жителів.

Чому тестування було масовим

Адміністрація міста прийняла таке рішення після того, як в місті виявили кілька нових випадків інфікування. На тестування жителів міста пішло 5 днів.

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Шукали Дельту

В Ухані підтвердили 37 випадків COVID-19, а також у 41 людини був безсимптомний перебіг захворювання.

9 випадків виявили при масовому тестуванні в закритих житлових комплексах, а решта — у що знаходяться на карантині людей, які контактували із зараженими. Спалах COVID-19 в місті не викликала широкого поширення коронавірусу.

Ухань – джерело коронавірусу?

Днями Спецслужби США отримали інформацію про дослідження COVID-19 з Уханського інституту вірусології.

Втім дані ще треба розшифрувати. У США сподіваються, що це допоможе нарешті зрозуміти, як саме вірус передався від тварин до людей.

Цікаво, що американські слідчі давно шукали генетичні дані про 22 тисячі зразків вірусів, які вивчали в Інституті вірусології Уханя. Китайські чиновники видалили ці дані з інтернету у вересні 2019 року. З того часу Пекін відмовляється передавати інформацію про ранні випадки коронавірусу ВООЗ та США.

Для проведення масштабного тестування було залучено понад 28 тисяч медичних працівників.

Більше про це Спецслужби США роздобули дані з Уханського інституту вірусології