Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Коли Україна отримає вакцину

В Офісі Президента повідомили, що вакцина надходитиме в країну впродовж 2021 року, а першу партію очікують вже у найближчі місяці.

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Володимир Зеленський наголосив, що громадяни України мають бути забезпечені сертифікованою якісною вакциною якнайшвидше – це є одним пріоритетом влади.

Володимир Зеленський “Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою – в мене з ним була розмова 8 лютого – він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це”.

Він додав, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями будуть продовжувати і розширювати.

Звернення Зеленського: Україна отримає 10 мільйонів вакцини Pfizer

Довідка: 8 лютого 2021 року Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою, під час якої голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.

Що відомо про Pfizer