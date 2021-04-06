Україна уклала договір з Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини
Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.
Джерело:24 канал
Коли Україна отримає вакцину
В Офісі Президента повідомили, що вакцина надходитиме в країну впродовж 2021 року, а першу партію очікують вже у найближчі місяці.
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Володимир Зеленський наголосив, що громадяни України мають бути забезпечені сертифікованою якісною вакциною якнайшвидше – це є одним пріоритетом влади.
Володимир Зеленський
“Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою – в мене з ним була розмова 8 лютого – він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це”.
Він додав, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями будуть продовжувати і розширювати.
Звернення Зеленського: Україна отримає 10 мільйонів вакцини Pfizer
Що відомо про Pfizer
- Компанії Pfizer і BioNTech заявили, що їхня вакцина проти коронавірусу ефективна приблизно на 91% і захищає від штаму коронавірусу з ПАР.
- Pfizer є першою ухваленою вакциною проти коронавірусу. У світі найбільше довіри саме до цього препарату.
- Європейське медичне агентство (EMA) дозволило гнучкіші умови зберігання вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech. Це дасть змогу тримати її у звичайному фармацевтичному холодильнику.
- Також Україна розраховує отримати 8 мільйонів доз Pfizer в межах програми COVAX.
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