Такі дані за останні 14 днів. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу "Аналіз поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19", який відбувся 19 жовтня.

До теми На рівні 1,5 мільйона на тиждень, – Ляшко про можливість темпів вакцинації в Україні

Середня добова смертність зросла

За даними КШЕ, середня добова смертність в Україні зросла до 300 осіб. Крім цього, за тиждень збільшились і такі показники:

кількість госпіталізацій зросла на 21%;

смертність – на 17%;

а зайнятість ковідних реанімацій наразі становить 65%.

Святкові дні вплинули на зниження темпів зростання різних показників, тому потрібно бути готовими, що наступного тижня ми побачимо зворотну ситуацію,

– зазначив Юрій Ганиченко.

Разом з тим, також зафіксували найбільшу кількість щеплень за добу – 193 069 осіб. Бум вакцинації спричинило збільшення кількості червоних зон. У Херсонській області кількість щеплень першою дозою зросла майже вдвічі за тиждень.

Нагадаємо, що наразі в Україні вже 5 областей перебувають в червоній зоні карантину: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська. Також у зоні ризику Житомирська, Сумська, Луганська та Харківська області.



Правила адаптивного карантину / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу