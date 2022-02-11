Дві доби поспіль в країні фіксують понад 41 тисячу хворих на COVID-19.

ДеталВ Україні знову понад 41 тисяча хворих на COVID-19 за добу

За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 10 лютого за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 15 місце у світі та 9 – серед країн Європи,

– ідеться в повідомленні.

Крім того, Україна на 9 місці серед країн світу за кількістю нових летальних випадків від COVID-19 і на 5 –серед європейських країн.



Україні на 9 місці в Європі за кількість хворих / Інфографіка Коронавірус_info

Актуальна статистика COVID-19 в Україні

Впродовж минулої доби в країні зареєстрували 41 229 нових випадки коронавірусу. Серед хворих 3 369 дітей та 1 247 медпрацівників.

В Україні продовжує зростати кількість дітей, які хворіють на COVID-19. Зокрема, понад 46% з-поміж усіх госпіталізованих наразі – це діти.

Від початку пандемії у нас 4 462 970 випадки коронавірусу, серед них 102 403 – летальні.

До слова,за даними ВООЗ, у всьому світі за останній тиждень кількість нових інфікувань COVID-19 знизилася, а кількість нових летальних випадків навпаки – зросла у порівнянні з показником тижнем раніше.

Станом на 11 лютого у світі виявили понад 406 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.

Буде цікаво – у ВООЗ передрікають нову хвилю пандемії