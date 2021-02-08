Влада готується до початку в країні вакцинації проти COVID-19. Зокрема, вже опрацьовано питання дотримання холодового ланцюга, що є необхідним для зберігання та транспортування вакцин.

Уряд готує різні можливості для запису громадян на вакцинацію. Про це президенту Володимиру Зеленському повідомили під час традиційної селекторної наради, яка проходить під його головуванням.

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Кожній категорії населення має бути легко записатися на вакцинацію, дізнатися чітко дату та місце, коли вони можуть отримати щеплення. Уряд повинен відкрито й прозоро комунікувати щодо черги,

– зазначив глава держави.

Президент наголосив, що саме для цього піднімали питання про створення спеціального сайту, де можна буде записатися на вакцинацію. Також до процесу залучать додаток "Дія".

Він зауважив, що люди, які не матимуть доступу до інтернету, зможуть записатися на вакцинацію через сімейного лікаря.

Шмигаль про ситуацію з COVID-19 в областях

Зі свого боку, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що епідемічна ситуація в областях різна. Є регіони, де рівень захворюваності помірний, проте існують й спалахи.

Протягом тижня така ситуація спостерігалася в Івано-Франківській області. Щодня там фіксувалося понад 400 захворілих. Зараз так само залишається близько 400 випадків. Динаміка схожа на ту, що відбувалася на початку пандемії в Чернівецькій області. Поставили ситуацію на контроль керівництва області,

– підкреслив очільник уряду.

Україна може повернутися до адаптивного карантину

Денис Шмигаль додав, що в Україні наразі розглядають можливість повернення до адаптивного карантину.

За його словами, даптивний карантин складатиметься із зеленої, жовтої, помаранчевої зони, та за окремим рішенням можуть встановлюватися червоні зони.

Вакцинація в Україні: коротко

Володимир Зеленський готовий першим спробувати вакцину проти коронавірусу. Своїм прикладом він хоче довести українцям, що ліки безпечні.

Україна наразі домовилася про постачання відразу 4 вакцин. Це препарати від Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.

Вакцинація має стати обов'язковою для людей певних професій. Насамперед мовиться про людей, які є держслужбовцями.



Як відбуватиметься вакцинація в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу