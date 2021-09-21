Як і інші вакцини та товари в рамках COVAX, Україна отримує цю партію безоплатно. Разом із цією поставкою, на сьогодні ЮНІСЕФ доставив до країни 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.

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Що відомо про вакцину CoronaVac

Вакцина від COVID-19 CoronaVac (Vero Cell Інактивована) вироблена китайською компанією Sinovac. Даний препарат вже використовують в Україні.

Ця вакцина схвалена ВООЗ для екстреного використання – це підтверджує, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.

Ефективність препарату

Джерело: The New England Journal of Medicine

Вчені з Чилі провели масштабне дослідження на 10,2 мільйона громадян країни. З них 4,1 мільйона повністю імунізувались вакциною CoronaVac. Дослідники проаналізували частоту зараження, появи симптомів, ускладнень та летальності між щепленими та нещепленими людьми.

Результати дослідження ефективності:

ефективність проти симптоматичного перебігу COVID-19 становить 65,9%,

в запобіганні госпіталізації – 87,5%,

в запобіганні переведення до реанімації – 90,3%,

проти смерті від ускладнень – 86,3%.

Важливо: дослідження проводили наприкінці зими та на весні 2021 року. Тож ефективність препарату проти нових штамів, зокрема варіанту Дельта, достеменно невідома.