Україна безкоштовно отримала понад 150 тисяч доз вакцини CoronaVac
Джерело:МОЗ
Україна отримала 159 000 доз вакцини CoronaVac у рамках COVAX. Партію препаратів доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
Як і інші вакцини та товари в рамках COVAX, Україна отримує цю партію безоплатно. Разом із цією поставкою, на сьогодні ЮНІСЕФ доставив до країни 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.
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Що відомо про вакцину CoronaVac
Вакцина від COVID-19 CoronaVac (Vero Cell Інактивована) вироблена китайською компанією Sinovac. Даний препарат вже використовують в Україні.
Ця вакцина схвалена ВООЗ для екстреного використання – це підтверджує, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.
Ефективність препарату
Джерело: The New England Journal of Medicine
Вчені з Чилі провели масштабне дослідження на 10,2 мільйона громадян країни. З них 4,1 мільйона повністю імунізувались вакциною CoronaVac. Дослідники проаналізували частоту зараження, появи симптомів, ускладнень та летальності між щепленими та нещепленими людьми.
Результати дослідження ефективності:
- ефективність проти симптоматичного перебігу COVID-19 становить 65,9%,
- в запобіганні госпіталізації – 87,5%,
- в запобіганні переведення до реанімації – 90,3%,
- проти смерті від ускладнень – 86,3%.