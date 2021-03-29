Найближчим часом Україна отримає 300 тисяч доз вакцини AstraZeneca і 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Постачання відбудеться у межах програми COVAX.

Наразі також тривають переговори щодо прямих контрактів на закупівлю препаратів проти COVID-19. Про це повідомили на селекторній нараді, яка пройшла під головуванням президента Володимира Зеленського 29 березня.

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Очікується, що найближчим часом Україна отримає в межах програми COVAX 300 тисяч доз вакцини AstraZeneca та 117 тисяч доз вакцини Pfizer,

– зазначили в ОП.

Окрім цього, наголосили, що вакцинація другою дозою розпочнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення. Саме за таким алгоритмом формується найміцніший імунітет.

Зі свого боку у Міністерстві охорони здоров'я додали, що "відтепер вже мають працювати понад 1200 пунктів вакцинації".

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі українські політики намагаються дискредитувати препарати і щеплення від COVID-19. Публічні висловлювання цих людей сильно заважають процесу вакцинації.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу