Україна опинилася в десятці країн світу, які найгірше протидіяли пандемії коронавірусу. Із 98 місць, Україна на 90 сходинці.

Джерело: Інститут Льове

Згідно з даними дослідження незалежного аналітичного центру, найкраще з пандемією впоралася Нова Зеландія.

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Суть дослідження

Дослідники за допомогою 6 показників оцінили ефективність реакції влади на пандемію впродовж 36 тижнів після того, як у країні зафіксували 100 випадків зараження.

Загалом вони оцінили 98 країн. Цікаво, що Китай не аналізували через відсутність даних про кількість тестувань.

Які критерії оцінювали

підтверджена кількість випадків зараження,

підтверджена кількість випадків смертей,

кількість випадків на мільйон осіб,

кількість смертей на мільйон осіб,

відсоток позитивних тестів,

кількість тестів на тисячу осіб.

На основі цих показників країни отримали рейтинг від 0 до 100.

Результати дослідження

Десятка кращих

Лідером рейтингу стала Нова Зеландія з результатом у 94,4.

На 2-му місці опинився В’єтнам.

На 3-му — Тайвань (який рахували окремо від Китаю).

До п'ятірки увійшли Таїланд і Кіпр.

У першій десятці опинилися Руанда, Ісландія, Австралія, Латвія та Шрі-Ланка.

Десятка країн з найгіршими показниками

Водночас найгірше на пандемію коронавірусу, на думку дослідників, відреагувала Бразилія.

Також у самому низу рейтингу розташувалися США, Іран, Колумбія та Мексика.

Зверніть увагу! Україна в рейтингу ефективних країн протидії коронавірусу опинилася на 90 місці з 98.

Росія посіла 76 місце.

Польща – 65.

Білорусь – 60.

Угорщина – 52.

Словаччина – 22.

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