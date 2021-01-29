Україна в десятці країн з найгіршою реакцією на пандемію: деталі дослідження
Україна опинилася в десятці країн світу, які найгірше протидіяли пандемії коронавірусу. Із 98 місць, Україна на 90 сходинці.
Джерело: Інститут Льове
Згідно з даними дослідження незалежного аналітичного центру, найкраще з пандемією впоралася Нова Зеландія.
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Суть дослідження
Дослідники за допомогою 6 показників оцінили ефективність реакції влади на пандемію впродовж 36 тижнів після того, як у країні зафіксували 100 випадків зараження.
Загалом вони оцінили 98 країн. Цікаво, що Китай не аналізували через відсутність даних про кількість тестувань.
Які критерії оцінювали
- підтверджена кількість випадків зараження,
- підтверджена кількість випадків смертей,
- кількість випадків на мільйон осіб,
- кількість смертей на мільйон осіб,
- відсоток позитивних тестів,
- кількість тестів на тисячу осіб.
На основі цих показників країни отримали рейтинг від 0 до 100.
Результати дослідження
Десятка кращих
- Лідером рейтингу стала Нова Зеландія з результатом у 94,4.
- На 2-му місці опинився В’єтнам.
- На 3-му — Тайвань (який рахували окремо від Китаю).
- До п'ятірки увійшли Таїланд і Кіпр.
У першій десятці опинилися Руанда, Ісландія, Австралія, Латвія та Шрі-Ланка.
Десятка країн з найгіршими показниками
Водночас найгірше на пандемію коронавірусу, на думку дослідників, відреагувала Бразилія.
Також у самому низу рейтингу розташувалися США, Іран, Колумбія та Мексика.
- Росія посіла 76 місце.
- Польща – 65.
- Білорусь – 60.
- Угорщина – 52.
- Словаччина – 22.
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