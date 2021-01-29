Україна в десятці країн з найгіршою реакцією на пандемію: деталі дослідження

Україна опинилася в десятці країн світу, які найгірше протидіяли пандемії коронавірусу. Із 98 місць, Україна на 90 сходинці.
Джерело: Інститут Льове
Згідно з даними дослідження незалежного аналітичного центру, найкраще з пандемією впоралася Нова Зеландія.
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Дослідники за допомогою 6 показників оцінили ефективність реакції влади на пандемію впродовж 36 тижнів після того, як у країні зафіксували 100 випадків зараження.
Загалом вони оцінили 98 країн. Цікаво, що Китай не аналізували через відсутність даних про кількість тестувань.
На основі цих показників країни отримали рейтинг від 0 до 100.
У першій десятці опинилися Руанда, Ісландія, Австралія, Латвія та Шрі-Ланка.
Водночас найгірше на пандемію коронавірусу, на думку дослідників, відреагувала Бразилія.
Також у самому низу рейтингу розташувалися США, Іран, Колумбія та Мексика.Зверніть увагу! Україна в рейтингу ефективних країн протидії коронавірусу опинилася на 90 місці з 98.
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