Україна в десятці країн з найгіршою реакцією на пандемію: деталі дослідження

29 січня 2021 , 14:15
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Україна опинилася в десятці країн світу, які найгірше протидіяли пандемії коронавірусу. Із 98 місць, Україна на 90 сходинці.

Джерело: Інститут Льове

Згідно з даними дослідження незалежного аналітичного центру, найкраще з пандемією впоралася Нова Зеландія.

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Суть дослідження

Дослідники за допомогою 6 показників оцінили ефективність реакції влади на пандемію впродовж 36 тижнів після того, як у країні зафіксували 100 випадків зараження.

Загалом вони оцінили 98 країн. Цікаво, що Китай не аналізували через відсутність даних про кількість тестувань.

Які критерії оцінювали

  • підтверджена кількість випадків зараження,
  • підтверджена кількість випадків смертей,
  • кількість випадків на мільйон осіб,
  • кількість смертей на мільйон осіб,
  • відсоток позитивних тестів,
  • кількість тестів на тисячу осіб.

На основі цих показників країни отримали рейтинг від 0 до 100.

Результати дослідження

Десятка кращих

  • Лідером рейтингу стала Нова Зеландія з результатом у 94,4.
  • На 2-му місці опинився В’єтнам.
  • На 3-му — Тайвань (який рахували окремо від Китаю).
  • До п'ятірки увійшли Таїланд і Кіпр.

У першій десятці опинилися Руанда, Ісландія, Австралія, Латвія та Шрі-Ланка.

Десятка країн з найгіршими показниками

Водночас найгірше на пандемію коронавірусу, на думку дослідників, відреагувала Бразилія.

Також у самому низу рейтингу розташувалися США, Іран, Колумбія та Мексика.

Зверніть увагу! Україна в рейтингу ефективних країн протидії коронавірусу опинилася на 90 місці з 98.
  • Росія посіла 76 місце.
  • Польща – 65.
  • Білорусь – 60.
  • Угорщина – 52.
  • Словаччина – 22.

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