Додаткові закупівлі здійснили на замовлення Міністерства охорони здоров'я України. На це витратили майже 25 мільйонів гривень.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Угоду підписали зі швейцарською компанією-виробником препарату на дозакупку. Ліки мають доставити до 1 березня 2022 року.

Так, 30 грудня підприємство домовилось про доставку:

2300 флаконів дозуванням 200 мл/10 мл за 21,3 мільйона гривень. Ціна за одиницю – 9 259 гривень;

840 флаконів дозуванням 80 мл/4 мл за 3,06 мільйона гривень. Ціна за одиницю – 3 650 гривень.

Загальна вартість товару склала 24,36 мільйонів гривень.

Усе, що відомо про тоцілізумаб

Цей препарат належить до групи імунодепресантів. Тобто він зменшує активність імунної системи. Його використовують для лікування артритів різної важкості.

Принцип дії тоцілізумабу Препарат діє на ускладнення коронавірусу, тобто, на запалення, яке створює COVID-19. Він знижує гіперактивність імунної системи, яка є причиною дихальної недостатності й тим самим допомагає людині не задихнутись. Тобто він не впливає на сам вірус, тому для профілактики його приймати не потрібно

В Італії та Китаї ще на початку березня 2020 року заявили про позитивний результат лікування хворих на коронавірус препаратом проти ревматоїдного артриту тоцілізумаб (Tocilizumab) виробництва фармацевтичної компанії Roche. Але препарату тоді ще не було в офіційних рекомендаціях авторитетних джерел.

Однак вже у жовтні 2020 року у новому дослідженні підтвердили ефективність тоцилізумабу проти COVID-19. Результати випробувань опублікували у JAMA Internal Medicine. Дані показали: трохи більше як 27% пацієнтів з коронавірусом, які перебували у відділенні інтенсивної терапії та отримували тоцилізумаб, померли протягом місяця. Серед тих, хто не приймав препарату, ця частка склала 37%.

Увага! Однак під час дрібніших рандомізованих досліджень ( тут, тут чи тут) дослідники дійшли висновку, що препарат не знижує смертність COVID-19. Однак вибірка була невеликою.