Україна домовляється з ОАЕ про 5 мільйонів доз вакцини Sinopharm
Україна може отримати 5 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinopharm. Про це сьогодні домовлялась українська делегація в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Джерело:пресслужба Мінреінтеграції
Україна отримає 5 мільйонів Sinopharm
12 квітня віцепрем'єр, міністр реінтеграції Олексій Резніков, глава Офісу президента Андрій Єрмак і головний санітарний лікар Віктор Ляшко обговорили в ОАЕ питання поставок вакцини від COVID-19.
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Відомо, що еміратська компанія разом із китайським виробником Сінофарм налагодила виробництво інактивованої вакцини під назвою Hayat-Vax COVID-19.
На зустрічі обговорили можливість постачання в Україну як мінімум 5 мільйонів доз вакцини. На сьогодні завод в ОАЕ має потужність виробництва близько 2 мільйонів доз на місяць. Для збільшення потужності у 200 мільйонів доз на рік планують побудувати новий завод, який запрацює до кінця 2021 року,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про вакцину Sinopharm
- Препарат виготовляють традиційним способом: ослаблена версія коронавірусу запускає імунну відповідь організму й він вчиться боротися з вірусом.
- Як і вакцини Pfizer та AstraZeneca, Sinopharm також вимагає щеплення двома дозами з інтервалом у 21 день.
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