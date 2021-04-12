Україна може отримати 5 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinopharm. Про це сьогодні домовлялась українська делегація в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Україна отримає 5 мільйонів Sinopharm

12 квітня віцепрем'єр, міністр реінтеграції Олексій Резніков, глава Офісу президента Андрій Єрмак і головний санітарний лікар Віктор Ляшко обговорили в ОАЕ питання поставок вакцини від COVID-19.

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Відомо, що еміратська компанія разом із китайським виробником Сінофарм налагодила виробництво інактивованої вакцини під назвою Hayat-Vax COVID-19.

На зустрічі обговорили можливість постачання в Україну як мінімум 5 мільйонів доз вакцини. На сьогодні завод в ОАЕ має потужність виробництва близько 2 мільйонів доз на місяць. Для збільшення потужності у 200 мільйонів доз на рік планують побудувати новий завод, який запрацює до кінця 2021 року,

– йдеться в повідомленні.

Довідка: у грудні минулого року в ОАЕ заявили, що китайська вакцина від COVID-19 показала ефективність у 86%.

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