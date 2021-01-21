Україна продовжує вести переговори про постачання вакцин від коронавірусу з США. Міністерство охорони здоров'я проводить переговори з компаніями Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson.

На рівні посольств переговори з компаніями пройшли ще влітку 2020 року. Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко.

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Починаючи з кінця липня я провів відеотелефонні розмови з керівництвом компаній Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson. Далі справа вже була за Міністерством охорони здоров'я України та іншими нашими міністерствами і відомствами,

– заявив дипломат.

За його словами наразі це комерційні питання та справа перевірки надійності вакцин.

Також Володимир Єльченко додав, що не може коментувати хід переговорів, але запевнив, що "робота триває на професійному рівні" між представниками українського МОЗ і американськими компаніями.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо наразі

Україна підписала угоду лише з одним постачальником вакцин – китайською компанією Sinovac. Держава планує закупити 5 мільйонів доз препарату. Однак якщо ефективність цього препарату виявиться нижчою, ніж 70%, то Україна розірве угоду.

Держава очікує на постачання вакцини проти COVID-19 вже у лютому 2021 року.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що шанси появи вакцини від Pfizer та BioNTech на українському ринку – нульові, адже кількість вакцин обмежена, а у самої компанії все вже давно розкуплено.

Зверніть увагу! Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування щодо готовності українців зробити щеплення від COVID-19. Згідно з результатами, якщо щеплення буде безкоштовним, то 43% респондентів планують вакцинуватися, але 52% не будуть його робити. Детальніше про це – читайте тут.