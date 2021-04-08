Україна другий день поспіль перебуває на першому місці в рейтингу країн Європи за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом.

Станом на 7 квітня Україна очолює п'ятірку країн Європи за кількістю виявлених випадків зараження за добу. До теми В Україні за добу 19,5 тисячі хворих на COVID-19 Статистика COVID-19 в країнах Європи: добовий приріст: Україна – 15 415 хворих, 481 летальний випадок;

Німеччина – 14 936 хворих, 312 летальних випадків;

Польща – 14 910 хворих, 638 летальних випадків;

Італія – 13 708 хворих, 627 летальних випадків;

Іспанія — 8788 хворих, 126 летальних випадків. Зверніть увагу! Серед країн всього світу Україна на сьомому місці після Індії (+126 315), Бразилії (+90 973), США (+75 183), Туреччини (+54 740), Аргентини (+22 039) та Ірану (+20 954). Захворюваність на COVID-19 в світі Станом на 8 квітня у світі захворіли на коронавірус понад 133 мільйони людей, з них на сьогодні видужали – близько 76 мільйонів хворих.

Натомість померли від ускладнень хвороби майже 3 мільйони людей.