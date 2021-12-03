В кулуарах парламенту міністр запевнив, що COVID-вакцин в Україні є достатньо. І якщо в ЄС затвердить 9-місячний інтервал, то в Україні готові повторити цей досвід.

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Якщо приймуть пропозицію вчених, схвалять на рівні парламенту, то ми будемо готові повторити це все на території України,

– заявив Віктор Ляшко.

Він зауважив, що при розробці COVID-сертифікатів Україна погоджувала всю нормативну базу відповідно до законодавства ЄС.

Ми й технічно готові, і плюс наявність вакцин також каже, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію,

– додав міністр.

Зверніть увагу: Єврокомісія пропонує скоротити термін дії COVID-сертифікату про вакцинацію з 12 до 9 місяців. Для продовження документу буде потрібна бустерна доза. Такі зміни пропонують запровадити з 10 січня 2022 року.

Наразі термін дії COVID-сертифікату про вакцинацію в Україні становить 12 місяців.

Рекомендації щодо бустерних доз: