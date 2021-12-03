В кулуарах парламенту міністр запевнив, що COVID-вакцин в Україні є достатньо. І якщо в ЄС затвердить 9-місячний інтервал, то в Україні готові повторити цей досвід.
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Якщо приймуть пропозицію вчених, схвалять на рівні парламенту, то ми будемо готові повторити це все на території України,
– заявив Віктор Ляшко.
Він зауважив, що при розробці COVID-сертифікатів Україна погоджувала всю нормативну базу відповідно до законодавства ЄС.
Ми й технічно готові, і плюс наявність вакцин також каже, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію,
– додав міністр.
Наразі термін дії COVID-сертифікату про вакцинацію в Україні становить 12 місяців.
Рекомендації щодо бустерних доз:
- Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала людям з імунодефіцитом отримати третю, бустерну дозу вакцини проти COVID-19.
- Водночас масову вакцинацію додатковими дозами експерти ВООЗ не рекомендують.
- Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендує вакцинуватися третьою дозою щонайменше за 6 місяців після другого щеплення.
- Також вакцинацію третьою дозою практикують в Ізраїлі – вона допомогла країні знизити поширення штаму Дельта.