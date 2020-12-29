Наразі Міністерство охорони здоров'я, відповідні робочі групи вирішують питання щодо логістики, зберігання вакцин проти COVID-19. Адже умови для цього залежать саме від того, вакцини яких компаній отримає Україна.

Вакцини деяких виробників, зокрема Pfizer повинні зберігатися при ультранизьких температурах – мінус 70 градусів. Про це в ефірі 24 каналу розповів президент асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.

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Натомість вакцина від компанії AstraZeneca може зберігатися у звичайних умовах. Тобто, при мінус 2 – мінус 8 градусах.

Саме тому умови зберігання залежать безпосередньо від того, які вакцини отримають українці. Дубров відзначив, що особливі умови необхідні для вакцин, які зберігаються в ультранизьких температурах – при мінус 70.

Дубров: Проводяться перемовини щодо закупівлі не лише вакцини AstraZeneca

Лікар-анестезіолог зауважив, що наразі проводять перемовини щодо закупівлі вакцин інших виробників. Зокрема, не лише передбачених передачею для України в ініціативі COVAX.

Думаю, коли зменшиться пік вакцинації в країнах Європи, США, то і пропозицій на цьому ринку буде більше. Відтак буде простіше домовитися з такими виробниками, як Moderna чи Pfizer щодо придбання нових доз вакцини,

– пояснив він.

На думку Сергія Дуброва, є позитив у тому, що Україна трохи пізніше почне проводити вакцинацію населення. "Адже тоді ми будемо бачити результати вакцинації, ефективність і побічні ефекти в інших країнах", – відзначив він.