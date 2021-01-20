Україна буде готовою видавати довідки про щеплення, коли паспорти вакцинації проти коронавірусу запровадять на міжнародному рівні. Поки ж дані про щеплених заноситимуть до електронної системи охорони здоров'я.

Чи будуть в Україні паспорти вакцинації проти COVID-19

Україна готується запровадити паспорти вакцинації проти коронавірусу. Про це 19 січня заявили в ефірі одного з українських телеканалів із посиланням на головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, пише 24 канал.

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"Держава зацікавлена зробити щеплення безоплатно для всіх верств нашого населення", – запевнив Ляшко. І має для цього всі ресурси. А дані про щеплених будуть заносити до електронної системи охорони здоров'я.

Коли ж на міжнародному рівні запровадять обов'язкові паспорти вакцинації, то українські лікарі вже будуть готові оперативно видати довідку про щеплення.

Що про COVID-паспорти в Україні говорили раніше

14 січня міністр охорони здоров'я Максим Степаном заявив, що українці, як і європейці, отримуватимуть паспорти на підтвердження щеплення від коронавірусу. А масову вакцинацію в Україні розпочнуть у лютому 2021 року.

паспорти на підтвердження щеплення від коронавірусу. А масову вакцинацію в Україні розпочнуть у лютому 2021 року. А 11 січня головний санлікар Віктор Ляшко говорив, що Україна вже вивчає питання COVID-паспортів. З акцентом на те, може чи не може вакцинована людина інфікувати інших.

До слова, як працюватиме система паспортизації вакцинованих проти коронавірусу в наших сусідів – у Польщі – можна прочитати за цим посиланням.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу

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