Україна планує запровадити свідоцтва про проведення вакцинації від коронавірусу. Однак це питання поки розглядають.

Практика таких свідоцтв є міжнародною

Деталі документу під час традиційного брифінгу 12 січня оприлюднив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він підкреслив, що мовиться не про так звані "ковідні паспорти", імунні паспорти про проведення вакцинації, а саме про міжнародні свідоцтва. Про це повідомляє 24 канал.

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Використання міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації – це не щось нове. Цей документ передбачено міжнародними медико-санітарними правилами, схваленими всіма державами-членами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Цей документ функціонує з 2005 року,

– зауважив Ляшко.

Він додав, що до пандемії коронавірусу таке свідоцтво видавали найчастіше після вакцинації проти жовтої лихоманки. І цей документ вимагали під час перетину кордону до країн, де була імовірність інфікування вищезазначеною недугою. Крім того, деякі країни вимагають свідоцтва щодо вакцинації від поліомієліту.

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За словами Ляшка, багато країн скористалися медико-санітарними правилами та встановили додаткові вимоги для іноземців щодо перетину кордону. Ці вимоги є санітарними та спрямованими на зупинення поширення коронавірусу.

Щодо України, вона також скористалася такою можливістю. Відповідно до встановлених правил, іноземці, що сюди приїжджають, повинні мати:

поліс страхування, що покриє лікування від коронавірусу на території України,

негативний ПЛР-тест (у разі його відсутності буде 14-денна самоізоляція).

Після появи вакцини від коронавірусу деякі країни скористались можливість і замінюють поліси страхування, ПЛР-тести на міжнародні свідоцтва про проведення вакцинації. Україна це питання поки розглядає, але поки не впроваджує,

– розповів головний санітарний лікар.

Він пояснив, що українська влада буде більш докладно розглядати це питання, коли отримає інформацію, чи унеможливлює поширення коронавірусу вакцинована людина.

Також Ляшко зазначив, що міжнародні медико-санітарні правила дозволяють видавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію лише у разі, якщо вакцину дозволила ВООЗ. Сьогодні такий дозвіл отримала вакцина від Pfizer.

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Вакцинація в Україні: коротко

За даними Офісу Президента, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech.

Першу партію вакцини у 700 тисяч доз мають доправити до України впродовж 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом було уточнення, що мовиться про 1,9 мільйона доз вакцини, які постачатимуть у лютому.

Водночас Україна очікує на перші постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, основною метою Національного плану вакцинації від коронавірусу є щеплення 50% населення, тобто майже 21 мільйона людей.

Раніше план вакцинації передбачав 4 етапи та пріоритетні групи. Щоправда, у МОЗ заявляли, що його будуть оновлювати.



План вакцинації українців від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу