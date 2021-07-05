Мовиться про Pfizer, CoronaVac компанії SinoVac і AstraZeneca. Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Увага У МОЗ відповіли, чи буде Janssen в Україні

За його словами, швидше за все буде американська вакцина Novavax, зараз добігають кінця дослідження. Крім цього, ведуться перемовини щодо постачання Johnson & Johnson і Moderna.

Увага! Міністерство охорони здоров'я в Україні 5 липня зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

"Не хочу забігати наперед і казати, коли та в якій кількості вони будуть, однак, дійсно, перемовини ведуться як по механізму COVAX, так і по закупівлях. Маємо надію, що ці вакцини також з'являться на ринку України", – зазначив Кузін.

Про наявні вакцини

Щодо тих препаратів, які є в Україні:

У нас є законтрактований Pfizer – до 20 мільйонів доз. Найближчими місяцями повинні вийти на стабільний графік постачання. Продовжують виконувати контракт щодо CoronaVac. Мовиться про майже 5 мільйонів доз цієї вакцини, які ми можемо отримати до кінця 2021 року зручними по обсягу партіями. Деякі країни надають Україні AstraZeneca як гуманітарну допомогу, бо вони вже завершили свої цикли вакцинації.

Проте, ці постачання можуть відтерміновуватися навіть на початок 2022 року, залежно від потреби.

Ігор Кузін – головний санлікар “Загалом, у нас підписані контракти або законтрактовано більш ніж 30 мільйонів доз вакцин від COVID-19”

Міністр також пообіцяв, що у відомстві розраховують на те, що вдасться виконати амбітний план вакцинації – 10 мільйонів щеплень.

Відомі вакцини проти коронавірусу: порівняння / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу