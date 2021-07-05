Мовиться про Pfizer, CoronaVac компанії SinoVac і AstraZeneca. Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.
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За його словами, швидше за все буде американська вакцина Novavax, зараз добігають кінця дослідження. Крім цього, ведуться перемовини щодо постачання Johnson & Johnson і Moderna.
"Не хочу забігати наперед і казати, коли та в якій кількості вони будуть, однак, дійсно, перемовини ведуться як по механізму COVAX, так і по закупівлях. Маємо надію, що ці вакцини також з'являться на ринку України", – зазначив Кузін.
Про наявні вакцини
Щодо тих препаратів, які є в Україні:
- У нас є законтрактований Pfizer – до 20 мільйонів доз. Найближчими місяцями повинні вийти на стабільний графік постачання.
- Продовжують виконувати контракт щодо CoronaVac. Мовиться про майже 5 мільйонів доз цієї вакцини, які ми можемо отримати до кінця 2021 року зручними по обсягу партіями.
- Деякі країни надають Україні AstraZeneca як гуманітарну допомогу, бо вони вже завершили свої цикли вакцинації.
Проте, ці постачання можуть відтерміновуватися навіть на початок 2022 року, залежно від потреби.
Ігор Кузін – головний санлікар
“Загалом, у нас підписані контракти або законтрактовано більш ніж 30 мільйонів доз вакцин від COVID-19”
Міністр також пообіцяв, що у відомстві розраховують на те, що вдасться виконати амбітний план вакцинації – 10 мільйонів щеплень.
Відомі вакцини проти коронавірусу: порівняння / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу