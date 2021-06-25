Україна має можливості для виявлення штаму Дельта, – Радуцький

Українські лабораторії мають змогу виявляти небезпечний штам коронавірусу Дельта. Нині країна очікує на постачання необхідних реагентів.

Технічні можливості є як і в державних, так і в приватних лабораторіях. Про це в ефірі "Право на владу" розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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В Україні є технічні можливості перевіряти на вірус Дельта. Це академія звичайних наук, дві державні лабораторії Центру громадського здоров'я і 2 приватні лабораторії. Зараз чекаємо реагенти від ВООЗ, надалі будемо їх закуповувати,

– розповів Радуцький.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що вакцини проти коронавірусу, наявні в Україні, захищають від агресивного Дельта-варіанту вірусу SARS-CoV-2.

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Джерело: МОЗ України

Цей штам коронавірусу вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували у 92 країнах. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії та Великій Британії.

Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

За даними австралійських лікарів, для передачі Дельта-варіанту достатньо від 5 до 10 секунд.

23 червня в Україні виявили 2 випадки зараження коронавірусом, викликаних новим штамом Дельта. Хворобу виявили у людей, які приїхали з Росії.