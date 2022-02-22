Показники покращуються
Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 22 лютого, повідомляє 24 канал. Він додав, що кількість госпіталізацій і померлих менша, ніж на піку попередньої Дельта-хвилі.
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Віктор Ляшко – глава МОЗ
"Попри найбільші цифри виявлених випадків за весь час епідемії, – а це понад 40 тисяч підтверджених захворювань на добу, – рівень госпіталізацій в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину, а летальність зменшилася у 4 рази – з 2% до 0,5%".
Він також наголосив, що це перша хвиля, коли навіть при найвищих показниках добових випадків в Україні було доступно більш ніж половина ліжок для ковід-хворих.
Смертність припинили зростати
Ба більше, середньодобова кількість померлих від ускладнень COVID-19 припинила зростати. Останні 5 днів вона перебуває на плато, коли фіксують приблизно 240 осіб на добу.
Однак, як зауважив міністр, українська статистика "ковідних" смертей – це смертність "із ковід", а не "від ковіду.
Дані щодо смертності від COVID можуть бути й завищеними
Зокрема, Ляшко пояснив, що у трактуванні смертності, часто можна спостерігати маніпуляції та неправильне використання абсолютних цифр.
Україна не приховує смерті, а навпаки, фіксує смертельні випадки в широкому визначенні, серед усіх хворих, навіть якщо ковід був супутнім захворюванням, який загострив інші потенційно смертельні стани,
– наголосив він.
Відповідно це дещо завищує дані по ковідній смертності в Україні у порівнянні з окремими європейськими країнами.
Яка актуальна статистика захворюваності в УкраїніЗа минулу добу, 21 лютого, в Україні зафіксували 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусу. Водночас кількість госпіталізованих зменшилась – 1 553 хворих потрапили до лікарень. На жаль, померли за цей самий період 287 людей. Натомість одужало – 33 238 осіб.
Загалом за весь час пандемії недугу підхопили 4 758 773 особи. З них одужала – 3 985 601 особа. Однак ще 104 932 хворих померли.