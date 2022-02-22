Показники покращуються

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 22 лютого, повідомляє 24 канал. Він додав, що кількість госпіталізацій і померлих менша, ніж на піку попередньої Дельта-хвилі.

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Віктор Ляшко – глава МОЗ "Попри найбільші цифри виявлених випадків за весь час епідемії, – а це понад 40 тисяч підтверджених захворювань на добу, – рівень госпіталізацій в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину, а летальність зменшилася у 4 рази – з 2% до 0,5%".

Він також наголосив, що це перша хвиля, коли навіть при найвищих показниках добових випадків в Україні було доступно більш ніж половина ліжок для ковід-хворих.

Смертність припинили зростати

Ба більше, середньодобова кількість померлих від ускладнень COVID-19 припинила зростати. Останні 5 днів вона перебуває на плато, коли фіксують приблизно 240 осіб на добу.

Однак, як зауважив міністр, українська статистика "ковідних" смертей – це смертність "із ковід", а не "від ковіду.

Увага! Смертність є відкладеним показником, який починає зростати і, відповідно, спадати на 2 – 3 тижні пізніше, ніж випадки й госпіталізації.

Дані щодо смертності від COVID можуть бути й завищеними

Зокрема, Ляшко пояснив, що у трактуванні смертності, часто можна спостерігати маніпуляції та неправильне використання абсолютних цифр.

Україна не приховує смерті, а навпаки, фіксує смертельні випадки в широкому визначенні, серед усіх хворих, навіть якщо ковід був супутнім захворюванням, який загострив інші потенційно смертельні стани,

– наголосив він.

Відповідно це дещо завищує дані по ковідній смертності в Україні у порівнянні з окремими європейськими країнами.